Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyü öğrencilerinin tipi nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi, köylüler tarafından kurtarıldı.

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü güzergahında öğrencileri taşıyan okul servisi, kar yağışı ve tipi nedeniyle köy içerisindeki yolda mahsur kaldı. Servis şoförü köylülerden yardım istedi. Köylülerin yardımı ile karda mahsur kalan okul servisini kurtarmayı başarırken, servisteki öğrenciler de okullarına ulaştı.