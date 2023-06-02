TİKAV, deprem bölgesinden gelen öğrenci ve velilere destek programı başlattı

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında “El Ele Birlikteyiz” çatısı altında hayata geçirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Vakıf, proje kapsamında deprem bölgesinden gelen öğrenci ve velilerine yönelik destek programı başlattı.

Akfen Holding’in kurucusu olduğu ve toplumsal fayda sağlamayı kendisine misyon edinen Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında “El Ele Birlikteyiz” çatısı altında hayata geçirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Son olarak depremden etkilenen 3 bin üniversite öğrencisine ömür boyu eğitim bursu sağlayan vakıf, deprem bölgesinde bulunan fakat barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarından dolayı Ankara’ya gelen ve Ülkü Akın Ortaokulu’nda eğitimlerine devam eden öğrenciler ile velileri için yeni bir program hayata geçirdi.

“El Ele Birlikteyiz” ile deprem bölgesinden gelen öğrencilerin ve velilerin Ankara’ya ve okula uyum sürecini kolaylaştırmayı, deprem travmasını aşmalarına yardımcı olmayı ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlanıyor. Bu kapsamda, çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve fiziksel aktiviteler düzenlenerek öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine, velilerin ise sosyalleşmelerine katkı sağlanıyor.

Depremzede velilerle tanışma etkinliğinde konuşan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nafiz Turgut, yaşanan afetin büyüklüğü ve etki alanının genişliği nedeniyle farklı şehirlere gitmek zorunda kalan ailelerin ve çocuklarının sıkıntılarına psikososyal zorlukların da eklendiğini ifade etti. Turgut, bu noktada vakfın geçmiş yıllardan oluşan deneyim ve birikimi ile tüm olanaklarıyla ailelere ve öğrencilere destek olmak üzere harekete geçtiğini kaydetti.

Depremzedelere her hafta önemli bir etkinlik yapılıyor

“El Ele Birlikteyiz” projesinin ilk haftasında velilerle tanışma etkinliği gerçekleştirildi. İkinci haftada ise öğrencilere yönelik bir drama atölyesi ve annelere yönelik bir nefes terapisi programı düzenlendi.

Üçüncü hafta veli ve öğrencilerin katılımında rehberler eşliğinde Ankara Kültür Gezisi gerçekleştirilirken, Maya Vakfı’nın Travmaya Duyarlı Okul Programı kapsamında okullun tüm velileri, idarecileri ve öğretmenleriyle Travmaya Duyarlı Okul Atölye çalışması yapıldı. El Ele Birlikteyiz’in dördüncü haftasında ise annelerle nefes terapisi çalışması devam ederken, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri tarafından Seğmen Kültürü anlatılarak, öğrencilerin katılımında çalıştay gerçekleştirildi.

Program kapsamında gelecek haftalarda da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler devam etmesi planlanıyor.

Vakıf daha önce depremden etkilenen üniversite öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca El Ele Birlikteyiz Burs Programı ile destek sağlayacağını duyurmuş, Akfen Holding’in sponsorluğunda 1000 öğrencinin burs alacağı programa 108 bin 127 kişilik yoğun bir başvuru olmuştu. Vakıf bunun üzerine Akfen Yenilenebilir Enerji ve Acacia Maden İşletmelerinin de desteğiyle toplam burs verilen öğrenci sayısını 3 bine çıkartmıştı.

Verilen bilgiye göre, projenin ev sahibi olan Ülkü Akın Ortaokulu, Akfen Holding’in, eğitime verdiği önemin bir göstergesi olarak gelecek nesle armağan ettiği okullardan biri olarak biliniyor. Okul, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılının başında Ankara Valiliği ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın arasında yapılan protokol ile Ankara’daki öğrencilerin hizmetine sunulmuştu.