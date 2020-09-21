TİKA’dan Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı’na eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ve Gürcü uzmanların katıldığı “Online Bitki Hastalıkları Teşhis ve Tanılama Eğitimleri” başarıyla tamamlandı.

Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesinin artırılması amacıyla 2019 yılında başlanan Tarım Uzmanlarının Eğitimi İşbirliği Programı, korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl çevrimiçi olarak düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı’nın Tiflis ve Kakheti Bölgelerinde bulunan Devlet Tarım Laboratuvarı, Ulusal Gıda Ajansı, Tarım, Gıda ve Kırsal Kalkınma Dairesi Gıda Güvenliği Bölümü ve Tarımsal Bilimsel Araştırma Merkezinden katılan toplam 31 uzmana bitki hastalıkları konularında eğitim verildi.

4 oturumdan oluşan eğitimde bitki ve bitkisel ürünleri tehdit eden bakteriler, funguslar, virüsler ve viroidlerin sebep olduğu bitki hastalıklarını teşhis etme, yaygınlık ve zarar seviyelerini belirleme, biyolojileri, epidemiyolojileri ve mücadele metotlarını ortaya koyma ile zararlı organizmaları tanılama ve ayırt etme konularında sunumlar yapıldı. Verilen eğitim sayesinde Gürcistanlı uzmanların analizlerini kendi ülkelerinde yapabilmelerine olanak sağlanmasının yanı sıra Türkiye’nin bu alandaki tecrübesinin aktarılması ve aynı zamanda uzmanların bilgi ve yeterliliklerinin arttırılması hedefleniyor.

TİKA ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında 2019 yılında tarım uzmanlarına yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi ile başlayan işbirliği kapsamında Türkiye’de ve Gürcistan’da toplam 14 eğitim düzenlenmiş, mevcut eğitimlere 90 kişi katılım sağlamıştı. Projenin önümüzdeki süreçte devam edecek eğitimleri ile iki ülke arasında tarım alanındaki temasların daha üst seviyeye taşınmasına katkı sağlaması bekleniyor.