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Tezsiz yüksek lisans programları için son başvuru tarihi 28 Ağustos!
Kadir Has Üniversitesi’nin teori ve uygulamayı birleştirerek katılımcılara yönetim ve hızlı karar alabilme becerilerini kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği tezsiz yüksek lisans programlarına göz dönemi için başvurular 28 Ağustos 2020 tarihine kadar devam ediyor. Ekonomi’den Psikoloji’ye 14 farklı dalda hazırlanan tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmıyor. İngilizce olan programlara katılmak isteyen adayların başvurularında YDS (en az 65 puan) ya da eşdeğeri belge ile başvurmaları gerekiyor.
Eğitim 24.08.2020, 14:07
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Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün adaylara sunduğu tezsiz yüksek lisans programları, günümüzün hızla değişen dünyasında gerekli bilgi ve becerilere sahip analitik düşünce yeteneği gelişmiş, sorun çözebilen, katma değer yaratan profesyonelleri iş hayatına kazandırmayı amaçlıyor. Güz ve bahar olmak üzere en az 14 hafta süren iki dönemden oluşan tezsiz yüksek lisans programlarını tercih eden adaylar maksimum 3 dönemlik süre içerisinde proje ile birlikte 10 dersten mükellef oluyor. Program dili İngilizce olan tezsiz yüksek lisans programlarının güz dönemi için başvurular 28 Ağustos’a kadar devam ediyor.
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|O
|P
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|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
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|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
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|34
|30
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|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
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|38
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|38
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|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
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|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
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|38
|34
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|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
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|38
|51
|12. Levante
|38
|49
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|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
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|33
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|38
|25