Tezsiz yüksek lisans programları için son başvuru tarihi 28 Ağustos!

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün adaylara sunduğu tezsiz yüksek lisans programları, günümüzün hızla değişen dünyasında gerekli bilgi ve becerilere sahip analitik düşünce yeteneği gelişmiş, sorun çözebilen, katma değer yaratan profesyonelleri iş hayatına kazandırmayı amaçlıyor. Güz ve bahar olmak üzere en az 14 hafta süren iki dönemden oluşan tezsiz yüksek lisans programlarını tercih eden adaylar maksimum 3 dönemlik süre içerisinde proje ile birlikte 10 dersten mükellef oluyor. Program dili İngilizce olan tezsiz yüksek lisans programlarının güz dönemi için başvurular 28 Ağustos’a kadar devam ediyor.