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TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu’yla kız öğrencilere umut

Yeşim Grup Kumaş Operasyonları VP Kerim Bayram, katıldığı maratonlarla TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu’na katkı sağlayarak kız öğrencilerin eğitimine umut oluyor. 2017 yılından bu yana sadece pandemi koşulları nedeniyle iptal edilen 2020 yılındaki İstanbul Maratonu’na katılamayan Bayram, bugüne dek 4 maratonda yer alarak 388 bin 700 TL’lik bağış toplama başarısı elde etti.

Eğitim 02.02.2022, 12:38
TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu’yla kız öğrencilere umut

Yeşim Grup Kumaş Operasyonları VP Kerim Bayram, katıldığı maratonlarla TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu’na katkı sağlayarak kız öğrencilerin eğitimine umut oluyor. 2017 yılından bu yana sadece pandemi koşulları nedeniyle iptal edilen 2020 yılındaki İstanbul Maratonu’na katılamayan Bayram, bugüne dek 4 maratonda yer alarak 388 bin 700 TL’lik bağış toplama başarısı elde etti.

En son 2021 yılında katıldığı İstanbul Maratonu’nda TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu “Yarıda Kalmasın” kampanyası adına koşan Bayram, 163.985 TL toplayarak 23 üniversite öğrencisine bir yıllık burs imkanı sağlamıştı. Bayram elde ettiği dereceyle Türk Eğitim Vakfı bünyesinde “En çok bağış miktarına ulaşan” ve “En çok bağışçıya ulaşan 2. koşucu” olma başarısını da elde etmişti.

Dört yılda topladığı bağışlarla bugüne dek Yeşim’in kurucusunun adını taşıyan Şükrü Şankaya Eğitim Bursu kanalı ile 66 kız öğrencinin geleceğine umut olan Bayram’ı TEV Bursa Şube Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan makamında ziyaret etti. Çalışkan, Yeşim nezdinde yürüttüğü başarılı kampanya çalışmaları nedeniyle kendisine teşekkür ederek sertifika ve madalya takdim etti. Yıllardır aksatmadan devam ettiği koşular aracılığı ile kız çocuklarına yaptığı bu desteğin TEV adına çok büyük bir anlamı ve önemi olduğunu belirten TEV Şube Başkanı Mehmet Çalışkan, “Yaptığınız bağışlarla kız çocuklarımızın geleceğine ışık oluyorsunuz.” dedi.

Kerim Bayram da kız çocuklarının eğitimlerine destek olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, gelecek yıllardaki maratonlarda da yer almak suretiyle daha uzun yıllar bu desteği sürdürme ve kız öğrencilerin hayatına dokunma hedefinde olduğunu söyledi.

TEV Şükrü Şankaya Eğitim Bursu hakkında

Başarılı sanayici kimliğinin yanı sıra başta spor ve eğitim olmak üzere birçok alanda yaptığı katkılar ve hayırsever kişiliği ile ön plana çıkan Merhum Şükrü Şankaya’nın bu misyonu, Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde kendi adını taşıyan burs fonu ile yaşatılıyor.

Yeşim Grup’un sahip olduğu “Önce İnsan” felsefesinin şekillenmesine de liderlik eden Merhum Şükrü Şankaya’nın 2005 yılındaki vefatının ardından 2009 yılında Türk Eğitim Vakfı ile birlikte “Şükrü Şankaya Eğitim Bursu” projesi hayata geçirildi. Proje ile yaşamı boyunca eğitime büyük önem veren ve bu konuda yapılan çalışmalara her zaman destek olan Şükrü Şankaya’nın adı eğitimle yaşatılıyor.

“Eğitim için atılan her adım hayatımızı değiştirir” sloganı ile başlatılan çalışma, maddi imkansızlıklar nedeniyle istediği eğitimi alamayan başarılı çocuklara ve gençlere sağlanan burslarla umut oluyor. Fon; Şankaya Ailesinin desteği, Yeşim çalışanlarının gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve “TEV Mutlu Gün Çiçekleri” bağışlarının yanı sıra tüm paydaşların sağladığı katkılarla büyüyerek varlığını sürdürmeye devam edecek.

Merhum Şükrü Şankaya eğitime verdiği önemi, şu sözlerle ifade ediyor: “Biz sanayicilerin ekonomiye yaptığı katkı çok önemli. Ama ondan da önemli olaneğitime yapacağımız katkı. Çünkü eğitime yapacağımız katkı sadece bugünümüz için değil, geleceğimiz için de çok daha önemli ve değerli. Bu yüzden elimizden geldiğince çocuklarımızın eğitimi için tüm imkanlarımızı kullanalım ve yarınlarımızı hep birlikte şekillendirelim”

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