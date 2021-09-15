banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnaf çocukları Arel’de indirimli okuyacak”

Arel Üniversitesi, DMV Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş ile TESK arasındaki işbirliğinin geliştirilerek devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar çocuklarının eğitime daha kolay erişmeleri ve eğitimdeki maliyetlerin düşürülmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Eğitim 15.09.2021, 11:42
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnaf çocukları Arel’de indirimli okuyacak”

Arel Üniversitesi, DMV Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş ile TESK arasındaki işbirliğinin geliştirilerek devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar çocuklarının eğitime daha kolay erişmeleri ve eğitimdeki maliyetlerin düşürülmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada, “Konfederasyonumuz, İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş ile birlikte haziran ayında imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında esnafımızın işlerini geliştirmesi amaçlı gelirlerini artıracak ücretsiz finansal okuryazarlık eğitimi verilmişti. Bu protokole yeni bir madde ekleyerek üniversite çağında çocuğu olan esnafımız için bir fırsat daha ortaya çıkmasını sağladık. Bu kapsamda İstanbul Arel Üniversitesi’ne ilk kez kayıt yaptırmak şartıyla esnaf ve sanatkârımızın çocukları bu üniversitenin herhangi bir bölümünü kazandığı takdirde eğitim süreci boyunca devam edecek. Esnaf ve sanatkâr çocuğu olduğunu kanıtlayan belgeler ile başvuru yapıldığı takdirde yüzde 10 indirim uygulanacak. Esnafımızın ve üniversite çağındaki çocukları bu fırsatı değerlendirmeli. Hayata atılmadan son virajları olan üniversitelerde iyi bir eğitimi indirimli fiyata almak her esnaf çocuğumuzun hakkı ve bu fırsat onlar için gerçekten önemli bir fırsat” dedi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0