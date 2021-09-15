TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnaf çocukları Arel’de indirimli okuyacak”

Arel Üniversitesi, DMV Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş ile TESK arasındaki işbirliğinin geliştirilerek devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar çocuklarının eğitime daha kolay erişmeleri ve eğitimdeki maliyetlerin düşürülmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada, “Konfederasyonumuz, İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş ile birlikte haziran ayında imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında esnafımızın işlerini geliştirmesi amaçlı gelirlerini artıracak ücretsiz finansal okuryazarlık eğitimi verilmişti. Bu protokole yeni bir madde ekleyerek üniversite çağında çocuğu olan esnafımız için bir fırsat daha ortaya çıkmasını sağladık. Bu kapsamda İstanbul Arel Üniversitesi’ne ilk kez kayıt yaptırmak şartıyla esnaf ve sanatkârımızın çocukları bu üniversitenin herhangi bir bölümünü kazandığı takdirde eğitim süreci boyunca devam edecek. Esnaf ve sanatkâr çocuğu olduğunu kanıtlayan belgeler ile başvuru yapıldığı takdirde yüzde 10 indirim uygulanacak. Esnafımızın ve üniversite çağındaki çocukları bu fırsatı değerlendirmeli. Hayata atılmadan son virajları olan üniversitelerde iyi bir eğitimi indirimli fiyata almak her esnaf çocuğumuzun hakkı ve bu fırsat onlar için gerçekten önemli bir fırsat” dedi.