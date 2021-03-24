Terörden arındırılan Cinderes’te İmam Hatip Okulu açıldı

Suriye’nin Cinderes bölgesinde 24 derslikli İmam Hatip Okulu’nun açılışı yapılarak Zeytin Dalı Eğitim Koordinatörlüğüne teslim edildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın sona ermesiyle Zeytin Dalı bölgesinde eğitim-öğretime başlanmıştı. 2 yılın ardından bölgeye göç nedeniyle yeni okul ihtiyacı ortaya çıkarken, okul ihtiyacı STK’lar ile Hatay Valiliği arasında yapılan protokoller kapsamında giderildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde son 6 ayda 4 yeni okulun temeli atıldı. Bunlardan Cinderes ilçesinde yapımına başlanan 24 derslikli İmam Hatip Okulu 10 Şubat 2021 tarihinde tamamlandı. 18 Mart 2021 tarihinde açılışı yapılan okul, Zeytin Dalı Eğitim Koordinatörlüğüne teslim edildi.

Şeran, Racu ve Afrin’de yapımı planlanan okulların temelleri atılırken, inşaatları halen devam ediyor.