‘Tercihim Eskişehir’ platformu toplantısının üçüncüsü gerçekleştirildi

Eskişehir’de, öğrencilere bilgi verme ve tanıtım hizmeti sağlamak adına 3 üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Tercihim Eskişehir’ platformunun 2022 yılı etkinliklerinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Öğrenci dostu üniversite şehirleri sıralamasında birinciliği kaptırmayan Eskişehir’deki 3 üniversite, öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Tercihim Eskişehir’ platformuyla öğrencilere Eskişehir’de öğrenci olmanın avantajları, kariyer ve gelecek planlamaları ile pek çok farklı konuda destek sağlanıyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Tercihim Eskişehir’ tanıtım toplantısında 3 üniversitenin rektörleri; Prof. Dr. Fuat Erdal, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu bir araya gelerek platform hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Öğrencilerimize zaman ve mekan sınırı olmadan rahatlıkla bilgiye ulaşabilecekleri bir ortam sağlıyor”

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Dört yıldır öğrenci dostu üniversite şehri unvanını elinde tutan ve Türkiye’nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir’imizin üç güzide üniversitesi olarak, öğrenci adaylarının doğru bölüm ve meslek seçiminde bulunması adına bu yıl da ‘Tercihim Eskişehir’ platformu ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Üniversite tercihi yapacak sevgili öğrencilerimiz, öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Son derece, zor ve heyecanlı bir dönemi geride bıraktınız. Artık elde ettiğiniz başarınızla geleceğinize yön verme ve doğru bir başlangıç için tercih yapma dönemindesiniz. Bu süreçteki en önemli husus tabi ki doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmak. Öğrencilerimiz tercih zamanında kaliteli eğitim alacakları okulların yanı sıra, kaliteli bir yaşam sürecekleri şehirlere de önem veriyorlar. Bu bağlamda ülkemizin en önemli üç önemli üniversitesiyle başlattığımız ‘Tercihim Eskişehir’ platformu ile bütün aday öğrencilere okumak istedikleri bölümlerin Eskişehir’de olduğunu, Eskişehir’in öğrencilik hayatı için en uygun şehirlerden biri olduğunu duyurmak istiyoruz. Mekân ve zamandan azade, kolay erişilebilir platformlar sağlamak bizim görevimiz. Bu bağlamda da Tercihim Eskişehir platformu. öğrencilerimize zaman ve mekan sınırı olmadan rahatlıkla bilgiye ulaşabilecekleri bir ortam sağlıyor. Neden Eskişehir sorusuna cevap bulmaya çalışıyor” diye konuştu.

“Geleceklerini şekillendirdikleri bu kritik süreçte onların rehberlik etmek istiyoruz”

Kentteki 3 üniversitenin de sahip olduğu imkânları tanıtmak ve öğrencilere rehberlik etmeyi amaçladıklarını aktaran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Tercihim Eskişehir platformu ile Eskişehir’i tercih etmeyi düşünen üniversite adaylarına, şehrimizde bulunan üç seçkin üniversitenin yanı sıra bir öğrenci şehri olarak Eskişehir’in sunduğu imkânları tanıtmak ve geleceklerini şekillendirdikleri bu kritik süreçte onların rehberlik etmek istiyoruz. Eskişehir’in öğrenci dostu bir üniversite şehri olduğu artık herkesin malumudur. Eskişehir’de var olan uluslararası düzeyde nitelikli yükseköğretim ortamı ve şehrin öğrencilere her türlü ihtiyaçlarını karşılama imkânı sunması buranın tercih edilmesindeki en temel etkenlerdendir. Nitelikli akademik kadroları ile eğitim öğretim ve bilimde kaliteyi yakalamış olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin oluşturduğu Eskişehir yükseköğretimi, yarım asırdan uzun tecrübesiyle gençlerimize iyi bir üniversite eğitimi ve iyi bir geleceği garanti etmektedir. Başarıları ile gurur duyduğumuz her üç üniversitemiz de standartlarını kamu üniversite sanayi iş birliklerinin getirdiği imkânlar ve gelişen uluslararasılaşma ile desteklemekte ve gerek ulusal gerekse uluslararası sıralamalardaki yerlerini her geçen gün yükseltmektedir” dedi.