Tercih uzmanından ek kontenjan hatırlatması

YKS, ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. Yanlış tercih nedeni ile iyi puanlarla herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen veya yerleşemeyeceğini düşündüğü için üniversite tercihi yapmayan pek çok öğrenci için ek kontenjan fırsatı bulunuyor. Konuyla ilgili Tercih Uzmanı Ergin Saran, “Devlet ve Vakıf üniversitelerinde hukukta 775 Kişi, mimarlıkta bin 836, inşaat mühendisliğinde 2 bin 207 kontenjan gibi birçok lisans ve ön lisans programında boş kontenjan bulunuyor” hatırlatmasında bulundu.

2022 YKS ek yerleştirme süreci üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği ek yerleştirme süreci hakkında Tercih Uzmanı Ergin Saran bilgilendirmede bulundu. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan bölümlere ilgili YKS puan türünde puanı olan adayların tercih yapabileceğini ifade eden Saran, “Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan programları tercih etmek isteyen öğrencilerin ilgili puan türüne eşit veya yüksek puana sahip olan öğrenciler tercih yapabilecekler” dedi.

“Başarı sıralaması şartı devam ediyor”

Başarı sıralaması şartı olan bölümlerin ek kontenjan tercih işlemlerinde yine başarı şartı arandığına vurgu yapan Saran, “Örneğin; Yazılım mühendisliğini ek kontenjanda tercih etmek isteyen aday ilk 300 binde olması ve oluşan en küçük puana sahip olması gerekiyor” dedi.

“Rehber öğretmenlerle tercihlerinizi yapın”

İlk yerleştirmede bir üniversiteyi kazanan ve kaydını yaptırmayan öğrencilerin ek kontenjanda tercih işlemi yapamayacağını belirten Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Saran, “Adayların Ek kontenjan döneminde 24 tercih hakkı bulunuyor. Aday öğrencilerin tercihlerini yaparken rehber öğretmenlerle birlikte tercihlerini yapmalarında fayda var”