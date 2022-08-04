Tercih Uzmanı yatay geçiş hakkında bilgi verdi, son tarih 15 Ağustos

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemleri 5 Ağustos’a kadar sürüyor. Ancak üniversite öğrencilerinin hayalindeki bölümlere YKS dışında da geçme hakkı var. Üniversite okurken ikinci fırsat hakkı olarak yatay geçiş imkânı bulunuyor. Peki, yatay geçiş başvuruları nasıl yapılacak? İşte konunun uzmanından öneriler.

Tercih Uzmanı Ergin Sarar, yatay geçiş imkanları ile ilgili merak edilenler hakkında açıklamalarda bulundu. Sarar, “2022 YKS sınavına başvuran öğrencileri analiz ettiğimizde; yüzde 49 ilk kez, yüzde 29 ikinci kez, yüzde 13 üçüncü kez, yüzde 6 dördüncü kez, yüzde 2’lik kesimin ise beşinci kez başvuru yaptığını gözlemledik. Bu sonuçlar öğrencilerin yarıdan fazlasının (yüzde 51) sınava birçok kez girerek istedikleri bölüm için gereğinden fazla zaman kaybettiklerini gösteriyor. Ancak öğrencilerin istedikleri bölüme ulaşmalarının tek yolu YKS’ye girmek değil. Öğrencilerin hayalindeki bölümlere YKS dışında da geçme hakkı var. Üniversite okurken ikinci fırsat hakkı olarak yatay geçiş imkânı bulunuyor” diye konuştu.

Yatay geçiş nedir

Yatay geçişin başka bir bölüme ya da üniversiteye geçişi ifade ettiğini belirten Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “Bölüm ya da üniversitelerinden memnun olmayan öğrencilerin sınava girmeden başka bölüm ya da üniversiteye geçmeleri yatay geçişle mümkün oluyor. Devlet veya vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin, istedikleri bir programa geçmek için başvuru yapabilecekleri iki tür yatay geçiş bulunuyor. Bunlar ‘genel not ortalaması’ ve "merkezi yerleştirme puanı" ile yapılan yatay geçişlerdir” dedi.

Genel not ortalaması ile yatay geçiş hakkında bilgi veren Sarar şu ifadeleri kullandı:

“Genel not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için bir öğrencinin yurtiçi veya yurtdışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programının (hazırlık sınıfları hariç) en az 1 yılını tamamlamış olması gerekiyor. Ön lisans programları için ise en az 1 dönemini tamamlamış olması gerekiyor. Örneğin, Doğuş Üniversitesi’ne kurumlar arası yatay geçiş için genel not ortalamasının 2,29/4.00 (60/100) olması gerekiyor. Bunun dışında eşdeğer diploma programı için isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarına yapılan başvurular incelenerek yatay geçiş için gereken başarı koşullarını sağladığı takdirde değerlendirilmeye alınıyor.”

“Öğrenciler bir defaya mahsus bu hakkını kullanabilir”

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş hakkı içinse “Öğrenci, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı ile aynı bölüme veya farklı bir bölüme geçmek istiyor ise puanının geçmek istediği bölümün girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir” diyen Sarar, “Örneğin, Doğuş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (puan türü SAY) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında eşit ağırlık puanı varsa ve bu öğrencinin eşit ağırlık puanı, geçmek istediği Psikoloji programının taban puanına eşit veya yüksek ise uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler bir defaya mahsus bu hakkını kullanabilmektedir. Bunun dışında kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş için engel teşkil etmemektedir” ifadelerini kullandı.

Yatay geçiş başvurularında istenen evraklar şu şekilde:

Öğrenci Belgesi

Disiplin Durumunu Gösterir Belge

Transkript

Ders Tanım ve İçerik Bilgileri

ÖSYS/DGS Yerleştirme ve Sonuç Belgesi

Kimlik Belgesi Kopyası

Lise Diploması