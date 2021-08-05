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Telafide yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla telafide yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bakan Selçuk, “TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı” dedi.

Eğitim 05.08.2021, 19:08
Telafide yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr'de” ifadelerini kullandı.

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