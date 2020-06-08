Telabayadlı öğrenciler sınava girdi

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad’da, eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, 9’uncu sınıf bitirme sınavlarına katılmaya başladı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezaretinde Telabyad Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınav, Telabyad Merkez ve Suluk Garbi İlkokulunda yapıldı. Açıköğretime kayıtlı 263 öğrenciden 244’ünün katıldığı sınav öncesi, sınavın yapılacağı okullar korona virüs tedbirleri kapsamında temizlenerek dezenfekte edildi. Kimlik kontrolleri ve aramaları yapılan öğrencilere, binaya girişlerinde el dezenfektanı ve maske dağıtıldı. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı sınavların ilk kısmı sorunsuz şekilde tamamlandı. Sınavların kısa sürede ve güven içerisinde gerçekleşmesi için Telabyad Nüfus Koordinatörlüğü öğrenci ve öğretmenlerin yeni kimlik kartlarını hazırlarken, Telabyad Emniyet Koordinatörlüğü ve 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İnsani Yardım Tugayı da geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Telabyad’da 7 Haziran’da başlayan açık ortaokul bitirme sınavlarının; 8-9-10 ve 11 Haziran, Resulayn’daki sınavların ise 14-15-16-17 ve 18 Haziran tarihlerinde yapılacağı bildirildi.