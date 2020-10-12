Tekstilciler eğitimi dijitale taşıdı
TEKSTİL TEDARİK ZİNCİRİNDE BİLGİ ŞEFFAFLIĞINI SAĞLAMAK AMACIYLA SEKTÖR UZMANLARI TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN VE İLK EĞİTİM PLATFORMU OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU ÖĞRENİM MERKEZİ HİZMETE BAŞLADI. SEKTÖRDE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN DİJİTAL MERKEZ ÖĞRENCİLER, TASARIMCILAR MARKALAR PEKADENDECİLER İPLİK TEKSTİL VE GİYSİ ÜZERİTİLERİ İÇİN TASARLANAN MERKEZ ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK.
Tekstil tedarik zincirinde bilgi şeffaflığını sağlamak amacıyla sektör uzmanları tarafından geliştirilen ve ilk eğitim platformu olma özelliği taşıyan dijital eğitim platformu öğrenim merkezi hizmete başladı. Sektörde ilk olma özelliği taşıyan dijital merkez öğrenciler, tasarımcılar markalar pekadendeciler iplik tekstil ve giysi üzeritileri için tasarlanan merkez ücretsiz hizmet verecek.
Pandemi nedeniyle yüzyüze eğitimin sıkıntılı dönemler geçirdiği günlerde The Woolmark Company tarafından tekstil tedarik zincirinde bilgi şeffaflığını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve sektör uzmanları tarafından geliştirilen Dijital eğitim platformu öğrenim merkezi sektör genelinde ilk eğitim platformu olma özelliğini taşıyor. Moda ve tekstil mühendisliği okuyan öğrenciler, tasarımcılar, markalar ve perakendeciler, iplik, tekstil ve giysi üreticileri için tasarlanan merkez, ücretsiz olarak hizmet verecek.
Tekstil tedarik zinciri hakkında derinlemesine bilgi barındıran platform, sezgisel bir dijital çözüm olarak hem temel hem de yüksek lisans düzeyinde eğitimi kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmış. Endüstri uzmanları tarafından geliştirilen platform; çiftlikte öğrenilenleri ve yün elyaf bilimini, erken aşama işlemeden tekstil ve hazır giyim üretimine kadar üretim tedarik zincirini, tekstildeki yenilikleri ve derinlemesine tasarım konularını kapsıyor. Küresel değişime yanıt olarak geliştirilen platform ile, küresel tekstil tedarik zincirini birleştirmek için çalışılacak.
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