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Tekstil öğrencilerine burs projesi 4’üncü yılında

Tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri, sektörün gelecek vizyonu ile örtüşecek nitelikli mühendisler yetiştirmek üzere, 2019 yılında başlattıkları proje ile tekstil mühendisliğini tercih eden başarılı öğrencilere asgari ücret tutarında burs imkânı sağladığını açıkladı.

Eğitim 11.05.2022, 12:02
Tekstil öğrencilerine burs projesi 4’üncü yılında

Tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri, sektörün gelecek vizyonu ile örtüşecek nitelikli mühendisler yetiştirmek üzere, 2019 yılında başlattıkları proje ile tekstil mühendisliğini tercih eden başarılı öğrencilere asgari ücret tutarında burs imkânı sağladığını açıkladı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) koordinasyonunda bir araya gelen 11 İhracatçı Birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hayata geçirilen “Tercihim Tekstil Mühendisliği” burs projesi büyüyerek devam ediyor. Sektörün gelecek vizyonu ile örtüşecek nitelikli mühendisler yetiştirilmesi hedefiyle sürdürülen proje ile tekstil mühendisliğini tercih eden başarılı öğrencilere asgari ücret tutarında burs imkânı sağlanıyor. Hali hazırda bu bölümünde eğitimini sürdüren 233 öğrenci burs almaya hak kazandı. Tercihim Tekstil Mühendisliği projesi ile öğrencilere, bölümde okurken uygulamalı staj imkânı sunuluyor ve sektörden gelen yüksek talep nedeniyle, öğrencilerin önemli bir kısmı henüz mezun olmadan işe yerleşiyor.

Tekstil ve hazır giyim yeniden ihracat şampiyonu oldu

Tekstil ve hazır giyim sektörü, 2021 yılı verilerine göre 30 milyar dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza atarak Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü oldu. Perakende sektörü de dâhil edildiğinde istihdam edilen kişi sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen tekstil ve hazır giyimde dünya çapındaki mevcut konumumuz hızla yükselirken, sektörün nitelikli insan gücüne duyduğu ihtiyaç da aynı oranda artıyor.

Sektörün bulunduğu önemli konumunu koruması ve gelişmesi için başarılı çalışmalara imza atan tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri, bu ihtiyaçtan yola çıkarak başlattıkları proje ile tekstil mühendisliğini tercih eden başarılı öğrencilere asgari ücret tutarında burs imkânı sağlıyor. 2019 yılından beri başarı ile devam eden Tercihim Tekstil Mühendisliği projesi ile geçmişte puan sıralamasında tıp fakülteleri ile yarışan bölüm puanlarının hızla yükseldiği görülüyor.

Proje kapsamında üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinden birini tekstil mühendisliği seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere burs veriliyor. İlk beş tercihinden biri Tekstil Mühendisliği olan ve ilk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret, 20 ile 50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50 ile 80 bin arasında yer alan adaylara ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs veriliyor. Proje kapsamında herhangi bir sayı sınırı olmaksızın kriterleri sağlayan tüm öğrenciler, üniversitelerin hazırlık bölümleri de dahil olmak üzere lisans eğitimleri boyunca burs almaya hak kazanıyor. Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde öğrencilere en az bir dönem üretim fabrikalarında uygulamalı eğitim programı uygulanıyor.

Tekstil mühendisliği en hızlı iş bulunan meslekler arasında

Teknolojik gelişmelere ve trendlere adapte olabilme kabiliyeti çok yüksek olan Türk Tekstil ve hazır giyim sektörlerini daha ileriye taşımak için nitelikli mühendislere ihtiyaç her geçen gün artıyor. Ekonomiyi; mühendislikle, estetikle, tasarımla ve modayla birleştiren Tekstil Mühendisliği üretim süreçlerini ve teknolojilerini kapsayan çok disiplinli bir mühendislik dalı olarak her alanda karşımıza çıkıyor. Savunma sanayisinden medikale, inşaattan nanoteknolojiye, elektronikten otomotiv sektörüne kadar pek çok alanda üretim ve tedarik süreçlerinde çalışma imkânı sunuyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sektörde, 81 ilin tamamında faaliyet gösteren fabrika ve üretim tesisleri bulunuyor.

Tekstil mühendisliği bölümünde okuyan her dört öğrenciden biri mezun olmadan önce işe giriyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, Tekstil Mühendisliği, Türkiye’de en kısa sürede iş bulunan mesleklerin başında geliyor. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin doğrudan yararlanabileceği ulusal bir araştırma niteliğindeki bu araştırma, tekstil mühendislerinin ortalama iş bulma süresinin 4 ay 2 gün olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma verilerine göre tekstil mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin yüzde 27,4’ü mezun olmadan, yüzde 49,3’ü ise ilk 6 ayda işe yerleşiyor. Tekstil mühendisliği gerek ülkemizde gerekse dünyada uzun vadede sağladığı olanaklarla geleceğin meslekleri arasında yer alıyor.

Tercihim Tekstil Mühendisliği projesinin başarısı, tercih sonuçlarına her yıl artarak yansıyor. 2018 yılında kontenjanların sadece yüzde 40’ı dolarken 2021 yılında bu oranın yüzde 85’e ulaştığı görülüyor. Tekstil mühendisliği eğitimi, Türkiye genelinde 14 üniversitede veriliyor ve toplam 463 kontenjanı bulunuyor. Sektörün tekstil mühendisi ihtiyacı çok yüksek olduğu için mezunlar kısa sürede ve kolayca iş bulabiliyor.

Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi, Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası iş birliğinde, Ticaret Bakanlığının onayları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Burs projesi, Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası tarafından finanse ediliyor.

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