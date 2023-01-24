Tekirdağ’da "Kış Okulları" eğitimlere başladı

Tekirdağ’da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine açılan "Kış Okulları", eğitimlere başladı.

Tekirdağ’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ara tatilde yeni şeyler öğrenmesi ve sosyalleşmesi amacıyla başlatılan ’Kış Okulları’ projesi dahilinde eğitimler başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin ara tatilde eğlenerek öğrenmesi ve yeni imkanlar kazanması amacıyla tüm okullarda başlatılan Kış Okulları projesi çerçevesinde; Tekirdağ Bilim Sanat Merkezinde ilköğretimden ortaöğretim düzeyine kadar tüm öğrenciler için açılan ’Yazarlık, Yenilikçi, Tarih, Akıl Oyunları, Müzik’ gibi alanlarda atölye çalışmaları başlatıldı.

Tekirdağ Bilim Sanat Merkezinde öğrencileri ve dersleri yerinde ziyaret eden Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Nair, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Önder Atik ve okul yöneticileri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Nair, yapılan çalışmaları takdirle karşılayarak, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın düşünen, keşfeden, inşa eden bireyler olarak yetişmeleri için hepimiz sahadayız. Yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımızın eğitiminde görev alan tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.