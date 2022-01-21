Tekirdağ’da 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Ülke genelinde okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Tekirdağ’da 200 bin 396 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da öğrenciler yarıyıl tatilinde karne almanın heyecanını yaşıyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Safiye Osman Çeliker İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, sınıf öğretmenleri ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler büyük heyecan yaşarken, Vali Yıldırım öğrencileri tek tek tebrik ederek çikolata ikramında bulundu.

Öğrenciler sınıflarında karnelerini alırken, öğrenci velileri de okul önlerinde büyük heyecanla çocuklarının dışarı çıkmasını bekledi.