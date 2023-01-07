TEI’nin Matematik Laboratuvarı Bakan Özer’in katılımıyla açıldı

Türkiye’nin havacılık serüvenine ilkleri kazandıran lider motor şirketi TEI, eğitime verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.

Eğitime verdiği büyük önem ile okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar birçok farklı proje yürüten TEI, Eskişehir’de açılışı yapılan Sultandere Köy Yaşam Merkezi’ne Matematik Laboratuvarı kurdu. Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla kurulan laboratuvarda, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar matematik öğrenecek ve çeşitli matematik aktiviteleri yapacak.

Bir dizi ziyaret için Eskişehir’e gelen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katıldığı açılış töreni Sultandere’de gerçekleşti. Eskişehir Protokolü’nün yer aldığı törende TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve TEI Yöneticileri de hazır bulundu. Özellikle 2014 yılından bu yana İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile birlikte; kütüphaneler, zekâ atölyeleri, staj çalışmaları, en kıdemli öğretmen ziyaretleri, Havacı Kadınlar Haftası Etkinlikleri gibi birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan TEI, eğitime desteğini 2023’te de sürdüreceğini göstermiş oldu.