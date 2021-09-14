TEI çalışanları köy okulunda

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde eğitime verdiği önemle adından söz ettiren TEI, çalışanlarının da katkılarıyla Eskişehir İnönü Kümbet Yeniköy İlkokulu’nda eğitim gören çocuklara eğitim destek materyalleri vererek çocukların İlköğretim Haftası’nı kutladı.

İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI yöneticileri ve TEI çalışanları okulu ziyaret ederek eğitim materyallerini öğrencilere ve okul yönetimine teslim etti.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Akşit; “Eğitime verdiğimiz önemin de bir yansıması olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi ağırlıklı olarak eğitim alanında gerçekleştiriyor, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün de destek ve yönlendirmeleriyle her sene çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. 2016 yılından günümüze 8 okula zekâ atölyesi açtık ve çok sayıda okulumuza çeşitli desteklerde bulunduk. Her yıl Havacı Kadınlar Haftası’nda düzenlediğimiz etkinliklerle kız öğrencilere havacılığı tanıtıyor, ihtiyaç duyan okullara laboratuvar, kütüphane gibi gelişim alanları kuruyoruz. Köy okullarına destek projemizin ilk ayağını da İnönü Kümbet Yeniköy İlkokulu’nda başlattık. Çalışanlarımızın katkıları ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle desteklerimizi sürdüreceğiz.” dedi. Akşit ayrıca 9. zekâ atölyesinin bu okula açılacağını müjdeledi.

Öğrencilerle bir araya gelen misafirler, çekilen hatıra fotoğrafından sonra okuldan ayrıldı.