banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti
Vergi istisnasında kapsam genişledi
Vergi istisnasında kapsam genişledi

TEDMEM, ’2021 yılı Eğitim Değerlendirme Raporu’nu yayımladı

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, Covid-19 salgınıyla geçen 2021 yılında, eğitim-öğretim sürecinde neler yaşandığına dair değerlendirmelerin bulunduğu ‘2021 yılı Eğitim Değerlendirme Raporu’nu yayımladı.

Eğitim 01.02.2022, 23:09
TEDMEM, ’2021 yılı Eğitim Değerlendirme Raporu’nu yayımladı

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, Covid-19 salgınıyla geçen 2021 yılında, eğitim-öğretim sürecinde neler yaşandığına dair değerlendirmelerin bulunduğu ‘2021 yılı Eğitim Değerlendirme Raporu’nu yayımladı.

Eğitimin tüm bileşenlerinin analiz edildiği rapor, TEDMEM Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörü Dr. Sabiha Sunar editörlüğünde, eğitim uzmanları Dr. Beyza Himmetoğlu, Gülbahar Yılmaz, Dr. Nilgün Demirci Celep, Seçil Cengizoğlu, Dr. Senem Oğuz Balıktay ve Dr. Sinem Demirci’nin çalışmalarıyla hazırlandı. Rapor, ’Yönetişim ve Finansman’, ’Temel Eğitim ve Ortaöğretim’, ’Mesleki ve Teknik Eğitim’, ’Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri’, ’Ölçme Değerlendirme ve Kademeler Arası Geçiş’ ile ’Öğretmenlik ve Mesleki Süreç’ olmak üzere 6 bölümden oluştu.

Yönetişim ve finansman

TEDMEM tarafından hazırlanan raporda, 2021 yılına ait Türk eğitim sisteminde öne çıkan gelişmeler ve öneriler ise şu şekilde sıralandı:

“2021 yılının ilk yarısında, okulların açılıp kapatılmasına yönelik etkili bir karar modeli oluşturulamamıştır.

Eylül itibarıyla tam zamanlı yüz yüze eğitime geçiş için ortak bir siyasi iradenin ortaya konması önemli bir adım olmuştur. Ancak bu süreçte herkese rehberlik edecek, kapsamlı bir okula geri dönüş planı geliştirilememiştir.

2021 yılında toplam eğitim bütçesi geçen yıla göre artmış, ancak merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan pay düşmüştür.

Salgınla birlikte gelen yeni normal süreçte, eğitim sisteminin halihazırdaki eksikliklerini gidermenin ötesinde eğitimde yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

Salgının eğitim sisteminde yol açtığı hasarı gidermek için ek bir bütçe planlaması yapılmalıdır.

Eğitim sisteminin gelecekteki olası krizlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi için bir eylem planı geliştirilmelidir.

20. Milli Eğitim Şurasında alınan kararların takip edilmesinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen kararlara odaklanılmalıdır.”

Temel eğitim ve ortaöğretim

Temel eğitim ve ortaöğretim grubunun da değerlendirildiği raporda şunlar kaydedildi:

“Zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen yaklaşık 676 bin çocuk, eğitim sistemi dışında kalmıştır.

Covid-19 salgını sürecinde okul öncesi dönemde okullaşma oranlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştır.

Eylül ayı itibarıyla aşılama oranlarındaki artış ve sınıf bazlı kapanma uygulaması, eğitimin yüz yüze sürdürülmesinde kilit rol oynamıştır.

Salgının başlangıcından bu yana ilk kez Eylül’de tüm kademelerde, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim başlamış, bu dönem okullar kapanmadan eğitimin kesintisiz sürdürüldüğü ilk dönem olmuştur.

Çocukların eğitim yaşamının sekteye uğradığı uzaktan eğitimle geçen 1,5 yılda oluşan öğrenme kayıplarını gidermek amacıyla etkili bir telafi eğitimi politikası geliştirilememiştir.

Türkiye’de salgın koşullarında hala yaklaşık 4 milyon öğrenci 36-50 kişilik sınıflarda eğitim görmektedir. Neredeyse yarım milyon öğrenci ise 50 ve üzerinde mevcuda sahip sınıflarda eğitimine devam etmektedir.

Covid-19 salgınıyla birlikte kapanan ve devredilen özel okullar olmuş, özel okullardaki öğretmen ve öğrenci sayılarında ilk kez düşüş yaşanmıştır. Öğrenci sayısı bir önceki yıla göre 157 bin 593, öğretmen sayısı ise 12 bin 535 azalmıştır.”

Mesleki ve teknik eğitim

Mesleki ve teknik eğitim grubu hakkındaki değerlendirme kısmında ise şu ifadeler yer aldı:

“Mesleki ve teknik eğitimde 2021 yılında üretimden elde edilen gelir geçen yıla göre önemli ölçüde artmış, mesleki eğitimde AR-GE merkezlerinin sayısı 50’ye çıkmıştır.

2021 yılının ilk 10 aylık döneminde mesleki eğitimde toplam 221 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alınmıştır.

İstihdam garantili mesleki eğitim anlayışı ile farklı kurumlarla imzalanan iş birliği protokolleri, mesleki eğitimde niteliğin artmasında önemli girişimlerden biri olmuştur.

Uzaktan eğitim sürecinde uygulama gerektiren mesleki becerilerin kazandırılmasında yaşanan eksiklikler telafi edilmeli, oluşabilecek okul terklerine karşı önlemler alınmalıdır.

Organize Sanayi Bölgelerindeki mesleki eğitim kurumlarında hangi alanların açılacağı ve bu alanlara ne kadar öğrenci alınacağına ilişkin kararlar, veri temelli öngörüler ve stratejilere dayalı olarak alınmalıdır."

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri, ölçme değerlendirme ve kademeler arası geçiş, öğretmenlik ve mesleki süreç

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri, ölçme değerlendirme ve kademeler arası geçiş, öğretmenlik ve mesleki süreç başlıklarının da yer aldığı raporda bu konulara ilişkin ise şu değerlendirmeler yer aldı:

“Covid-19 salgını nedeniyle okulların kapalı olması, özel gereksinimli öğrenciler için olağan gelişim gösteren akranlarına kıyasla daha fazla öğrenme kaybına neden olmuştur.

Özel eğitimde sunulan desteklerde artış olmasına rağmen ihtiyaç sahibi çocukların tamamı bu hizmetlere erişememektedir.

Kapsayıcı eğitim politikaları oluşturmak için özel gereksinimli çocuklara yönelik tanılama çalışmaları yapılmalı ve ihtiyaç haritaları geliştirilmelidir.

Özel eğitim personelinin ve öğretmenlerinin mesleki becerileri yeni krizlere dayanıklı olacak şekilde desteklenmelidir.

2021 yılında LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sonrası sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında toplam 8 bin 486 boş kontenjan kalmıştır.

2021 yılında YKS’ye katılan her 10 adaydan üçü Temel Yeterlik Testinde (TYT) 150 puan barajının altında kalmıştır.

2021 YKS’ye başvuran yaklaşık 2,5 milyon adayın 1,5 milyonu bir yükseköğretim programına yerleşememiştir.

Yükseköğretim programlarındaki boş kontenjan oranı son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Covid-19 salgını, LGS ve YKS gibi büyük ölçekli sınavların neden olduğu eşitsizlikleri derinleştirmiştir.

2021 yılında son 16 yılın en düşük öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir.

Öğretmen atamaları için uygulanan değerlendirme yöntemi işlevini yerine getirememektedir.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yapılan bir sistemde, öğretmen açığını kapatmaya yönelik nitelikli politikalar benimsenmelidir.

Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ulusal ihtiyaçlar ve 21. yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda güncellenmelidir.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11