TED’in 45’inci kampüsü Üsküdar’da açıldı

Türk Eğitim Derneği, 45’inci kampüsü Üsküdar’da açıldı. 20 bin metrekarelik alanda eğitime açılacak olan okulda 70 derslik, 5 laboratuvar, 2 konferans salonu, kapalı yüzme havuzu, yemekhane, 2 kütüphane, oyun alanları ve çok sayıda çalışma odası yer alıyor. Açılış programına, TED Üsküdar Kurucu genel müdür Nevzat Kulaberoğlu ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu katıldı.

94 yıllık eğitim deneyimi olan Türk Eğitim Derneği, kampüslerine bir yenisini de Üsküdar’da ekledi. 6 bin metrekare açık alan üzerinde projesi ve mimari özellikleri okul olarak tasarlanan Üsküdar TED Koleji, üstün nitelikte faaliyete geçmiştir. 20 bin metrekare kapalı alana sahip ve 70 derslik, toplamda bin 820 resmî kontenjanı bulunan kolejde, fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi, bilişim laboratuvarları, spor salonları, yüzme havuzu, kütüphaneler, geniş derslikler, hobi alanları mevcut. Fiziksel ve teknolojik olarak tam donatılmış, çağdaş bir okulda olması gereken bütün donatılara sahip kolej 12 Eylül pazartesi günü öğrencilerle buluştu. Bugün gerçekleşen açılış etkinliğine, TED Üsküdar Kurucu genel müdür Nevzat Kulaberoğlu ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu katıldı.

“Biz akıllı tahtalara değil, akıllı öğretmenlerin eğitimi dönüştürebileceğine inanırız”

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ”Saygıdeğer konuklar, 94 yıl önce Büyük Önder Atatürk’ün talimatı ile kurulmuş olan, her zaman genel başkan olmaktan onur ve gurur duyduğum, büyük ailem Türkiye Eğitim Derneği adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Şükürler olsun ki bugün 45 tane okulumuz var ve bunun yanında da okullarda eğitim seviyesini yükseltmek için hem danışmanlık hizmetleri veriyoruz hem de başka devlet okullarımıza destek oluyoruz. Bir hayalimiz var, videomuzda da gördünüz 10 bin genç meşale diyoruz. Eğer biz önündeki engelleri olan on bin evladımızın bu engellerini kaldırır ama onlara sadece akademik olarak değil, onların sosyal ve kültürel olarak da geliştirebilirseniz o on bin kişi bu güzel vatanın geleceğini 1 milyon gencin hayatını değiştirerek gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Çünkü biz dershane sisteminin Türkiye’deki en büyük düşmanlarıyız çünkü biz okula inanırız çünkü biz öğretmene inanırız biz akıllı tahtalara değil, akıllı öğretmenlerin eğitimi dönüştürebileceğine inanırız” şeklinde konuştu.

“Maddi imkanları yetersiz öğrencilere hem sosyal hem akademik bir çok katkısı oluyor”

TED bursundan faydalanan Dr. Tugay Alber, ”Babamın getirdiği bir gazetenin ilanında görmüştüm. Çiftçilerin başarılı çocuklarına burs verileceğine dair bir madde vardı Türk Eğitim Derneği’nin paylaşımda. Bende bunu görür görmez babama koştum. Gidelim buna başvuralım dedim. Bunu değerlendireyim istedim. 8’inci sınıf ve liseyi TED kolejinde tamamladım. Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. Oradaki eğitimin ardından da şu anda Tekirdağ’da aile hekimliği yapıyorum. İlanda görüp tamamen peşinden giderek elde ettiğim bir burstu. Türk Eğitim Derneği’ni sadece akademik olarak düşünmemek gerekiyor. Bir yaşam stili oluyor aynı zamanda bizim içinde maddi imkanları yetersiz öğrencilere hem sosyal hem akademik bir çok katkısı oluyor” dedi.