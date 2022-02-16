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TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: “Bizim işimiz insan yetiştirmek”

94 yıllık deneyimini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan Türkiye Eğitim Derneği, yeni kampüsünün tanıtımını Üsküdar’da gerçekleştirdi. TED Üsküdar Koleji’nin tanıtım programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da katılım sağladı.

Eğitim 16.02.2022, 13:27
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: “Bizim işimiz insan yetiştirmek”

94 yıllık deneyimini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan Türkiye Eğitim Derneği, yeni kampüsünün tanıtımını Üsküdar’da gerçekleştirdi. TED Üsküdar Koleji’nin tanıtım programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da katılım sağladı.

1928 yılından bugüne Türk eğitim sistemine katkılar sunan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitime erişimi bulunmayan çocuklara destek olan Türkiye Eğitim Derneği (TED), yeni dönemde eğitim ve öğretime açacağı Üsküdar TED Koleji’nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Üsküdar’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve TED Üsküdar Koleji Kurucu Müdürü Nevzat Kulaberoğlu katıldı. 20 bin metrekarelik alanda eğitime açılacak olan TED Üsküdar Koleji’nde 80 derslik, 5 laboratuvar, 2 konferans salonu, kapalı yüzme havuzu, yemekhane, 2 kütüphane, oyun alanları ve çok sayıda çalışma odası yer alacak.

“Çocuklar bizim en değerli hazinemizdir”

Programa katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Bu çalışmanın bir okul binası olarak başlayıp bitirilmesi de çok anlamlıdır. Bu konuda emek verenlere teşekkür ediyorum. Fonksiyellik açısından Türkiye’nin örnek binalarından biri olmuştur. Umarım bu örnek bina da örnek nesiller yetişecektir. Üsküdar Belediyesi olarak bu okullarda çocuklarımızın yetiştirilmesi konusunda her zaman destekçileri olacağımızı belirtmek isterim. Bizim sadece Üsküdar’a has bir çalışmamız var. Her pazartesi bir okulda bayrak törenlerine katılırım. Bizim en önemli işimiz eğitim ve çocuklardır. Bir asfaltı bir parkı erteleyebiliriz ama gençlere, çocuklar yönelik çalışmaları erteleyemeyiz. Eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın değil topyekun hepimizin meselesidir. Bu çocuklar bizim en değerli hazinemizdir. Bu sebeple bu eserlerin ne kadar değerli olduğunu görebilmek önemlidir. TED okullarına bu konuda Üsküdar’ı tercih ettikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

“Bizim işimiz insan yetiştirmek”

Okulun lansman toplantısında konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Bugün 45. okulumuzun tanıtım lansmanı için buradayız. Türkiye’nin ulaşamadığımız diğer yerlerine de ulaşarak okul açmaya devam edeceğiz. Okulu açma amaçlarımız arasında tüccar eğitim zihniyetin uzak imkanı olmayan öğrencilere burslar vermek, açtığımız okullarla değerlerini ve ilkelerini bilen çocuklar yetiştirmektedir. Bizim eğitim anlayışımız değerler üzerine oturan bir anlayıştadır. Bizi amacımız değerleri olan bir toplum oluşturmaktır. Bize yüklenen diğer bir misyonda imkanı olmayan çocuklara eğitimi ulaştırmaktır. Bütün emeğimiz gayretimiz ailesinde maddi yetersizlik olan çocuklarının önünü açmak. 18 milyon liralık bütçemizle ihtiyacı olan tüm çocuklara ulaşmak istiyoruz. Bu çocuklar bize değil vatana milletine ve bayraklarına bağlıdırlar. Biz siyaset yapmayız. Bizim işimiz insan yetiştirmek. Parası olan ile olmayan çocukların eğitime ulaşması konusunda adaletsizlikler yaşıyoruz. Biz TED olarak test ile tost arasına sıkışmış eğitimle mücadele ediyoruz. Niteliğin öğretmenler için bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Biz başta kız çocuklarımız olmak üzere devletimizin tüm imkanlarının zayıf noktalara aktarılmasını istiyoruz. Alınan vergilerin dezavantajlı çocuklara harcanmasının istiyoruz. Bir neslin yapması gereken şey kendisine emanet edilen değerleri taşımaktadır. Bizim okullarımız para kazanamaz. Biz hayalimiz bu ülkenin geleceğine daha fazla hizmet etmektir” dedi.

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