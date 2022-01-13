banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazasını ucuz atlattı!
Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazasını ucuz atlattı!
Mecliste Karaköse gerilimi
Mecliste Karaköse gerilimi
Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi
Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi

TED Bolu ve Düzce Koleji okullarının imza töreni gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği çatısı altında eğitim faaliyetlerine devam etmek isteyen ve akreditasyon süreçlerini tamamlayan Öncü Okulları, imza töreniyle TED Bolu Koleji ve TED Düzce Koleji isimlerini aldı.

Eğitim 13.01.2022, 17:00
TED Bolu ve Düzce Koleji okullarının imza töreni gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği çatısı altında eğitim faaliyetlerine devam etmek isteyen ve akreditasyon süreçlerini tamamlayan Öncü Okulları, imza töreniyle TED Bolu Koleji ve TED Düzce Koleji isimlerini aldı.

Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sunmak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD) Projesi’ni başlattı. Bolu ve Düzce’de faaliyet yürüten Öncü Okulları başvurdukları akreditasyon süreçlerini tamamlayarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle TED Bolu Koleji ve TED Düzce Koleji isimleriyle devam etme hakkı kazandı.

TED Bolu Koleji’nde Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Özel Öncü Eğitim Kültür Vakfı (ÖKEV) Başkanı Önder Tonyalı ve Öncü Eğitim Kurumları Genel Müdürü Av. Egemen Tonyalı’nın katılımlarıyla imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Genel Müdür Egemen Tonyalı, "Türk Eğitim Derneği ile yapmış olduğumuz işbirliği sonucu Bolu ve Düzce’de TED’in vizyonunu ve misyonunu taşıyacak olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

TED Bolu ve Düzce Kolejleri sahibi Önder Tonyalı, “Her ne kadar ticaret yapıyor gözüksek de, özel okul olsak da döner sermayesiyle kazandığımız tüm yatırımları eğitime yapmak kaydıyla 23 yıldır sürdürdüğümüz ve başarıyla çok güzel mezunlar verdiğimiz okul durumuna geldik” ifadelerinde bulundu.

“KPSS ile öğretmen seçemezsiniz”

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, eğitim sistemi ve öğretmen seçimleriyle ilgili konuşmasında, “Ülkemizde en büyük sosyal adaletsizliğin eğitimde olduğu, 21. Yüzyılda savaşların silahlarla değil beyinlerle yapıldığı bilinciyle yürümemiz gereken yolun doğru bir eğitimle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Maalesef ülkemizde mülakatta torpil yapılıyorun kurtuluşu mülakatı kaldırmak değildir. KPSS ile öğretmen seçemezsiniz. Çoktan seçmeli sistemle öğretmen seçilmez. Yapmanız gereken öğretmenleri çoklu testle seçmenizdir. Psikososyal testlerini yapmadığınız bir öğretmene milletin evlatlarını emanet edemezsiniz. O zaman kamuoyunda her gün öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenlerle karşı karşıya kalırsınız. Öğretmenlik mesleği sadece akademik ve sosyal bilgilerle oluşan bir meslek değildir. Sınıf yönetiminden çoklu olarak değerlendirilmesi gereken süreçlerledir. Eğer torpil söylentilerini ortadan kaldırmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey mülakatları videoya çekmektir” diye konuştu.

“İl bazlı kadro açılmalı”

Öğretmen atamalarında kadroların il bazlı açılmasını öneren Pehlivanoğlu, “Türk Eğitim Derneği olarak önerimiz il bazlı kadro açılmasıdır. Bolu’ya öğretmen alacaksanız Bolu’ya kadro açıp başvuranların arasından seçerseniz gelen öğretmenleriniz Bolu’nun köyündeyse birinci gün tayin ve rapor peşine düşmezler. Dolayısıyla bunların hepsinin çözümü olur ama eğitim hiçbir grubun, düşüncenin, ideolojinin, siyasi partinin tatmin alanı değildir. Eğitim bir millet ödevidir” ifadelerini kullandı.

Törene Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay’de katıldı.

Konuşmaların ardından ise imzalar atıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11