TED Bolu ve Düzce Koleji okullarının imza töreni gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği çatısı altında eğitim faaliyetlerine devam etmek isteyen ve akreditasyon süreçlerini tamamlayan Öncü Okulları, imza töreniyle TED Bolu Koleji ve TED Düzce Koleji isimlerini aldı.

Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sunmak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD) Projesi’ni başlattı. Bolu ve Düzce’de faaliyet yürüten Öncü Okulları başvurdukları akreditasyon süreçlerini tamamlayarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle TED Bolu Koleji ve TED Düzce Koleji isimleriyle devam etme hakkı kazandı.

TED Bolu Koleji’nde Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Özel Öncü Eğitim Kültür Vakfı (ÖKEV) Başkanı Önder Tonyalı ve Öncü Eğitim Kurumları Genel Müdürü Av. Egemen Tonyalı’nın katılımlarıyla imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Genel Müdür Egemen Tonyalı, "Türk Eğitim Derneği ile yapmış olduğumuz işbirliği sonucu Bolu ve Düzce’de TED’in vizyonunu ve misyonunu taşıyacak olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

TED Bolu ve Düzce Kolejleri sahibi Önder Tonyalı, “Her ne kadar ticaret yapıyor gözüksek de, özel okul olsak da döner sermayesiyle kazandığımız tüm yatırımları eğitime yapmak kaydıyla 23 yıldır sürdürdüğümüz ve başarıyla çok güzel mezunlar verdiğimiz okul durumuna geldik” ifadelerinde bulundu.

“KPSS ile öğretmen seçemezsiniz”

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, eğitim sistemi ve öğretmen seçimleriyle ilgili konuşmasında, “Ülkemizde en büyük sosyal adaletsizliğin eğitimde olduğu, 21. Yüzyılda savaşların silahlarla değil beyinlerle yapıldığı bilinciyle yürümemiz gereken yolun doğru bir eğitimle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Maalesef ülkemizde mülakatta torpil yapılıyorun kurtuluşu mülakatı kaldırmak değildir. KPSS ile öğretmen seçemezsiniz. Çoktan seçmeli sistemle öğretmen seçilmez. Yapmanız gereken öğretmenleri çoklu testle seçmenizdir. Psikososyal testlerini yapmadığınız bir öğretmene milletin evlatlarını emanet edemezsiniz. O zaman kamuoyunda her gün öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenlerle karşı karşıya kalırsınız. Öğretmenlik mesleği sadece akademik ve sosyal bilgilerle oluşan bir meslek değildir. Sınıf yönetiminden çoklu olarak değerlendirilmesi gereken süreçlerledir. Eğer torpil söylentilerini ortadan kaldırmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey mülakatları videoya çekmektir” diye konuştu.

“İl bazlı kadro açılmalı”

Öğretmen atamalarında kadroların il bazlı açılmasını öneren Pehlivanoğlu, “Türk Eğitim Derneği olarak önerimiz il bazlı kadro açılmasıdır. Bolu’ya öğretmen alacaksanız Bolu’ya kadro açıp başvuranların arasından seçerseniz gelen öğretmenleriniz Bolu’nun köyündeyse birinci gün tayin ve rapor peşine düşmezler. Dolayısıyla bunların hepsinin çözümü olur ama eğitim hiçbir grubun, düşüncenin, ideolojinin, siyasi partinin tatmin alanı değildir. Eğitim bir millet ödevidir” ifadelerini kullandı.

Törene Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay’de katıldı.

Konuşmaların ardından ise imzalar atıldı.