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TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Açık: “Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Müslüman coğrafyalardan Türkiye’ye gelen gençlerin güvenilir bir ortamda eğitim aldığını belirterek, “Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz” dedi.

Eğitim 18.11.2021, 15:45
TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Açık: “Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Müslüman coğrafyalardan Türkiye’ye gelen gençlerin güvenilir bir ortamda eğitim aldığını belirterek, “Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz” dedi.

Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere yönelik kasım ayı ara tatil kamp programı düzenlendi. Öğrencilerle birlikte önce yatsı namazını kılan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, namazın ardından okulun konferans salonundaki programda bir konuşma gerçekleştirdi. Program Gine asıllı öğrenci Abdoul Gadrı Diallo’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yaptığı konuşmada Türkiye Diyanet Vakfı’nın eğitime verdiği önemi dile getiren İhsan Açık, “Türkiye, gönül coğrafyasındaki herkese yardım eli uzatmaktadır. Vakfımızın yürüttüğü faaliyetler arasında öncelikli olan eğitim faaliyetleridir. TDV, dünyanın birçok ülkesinden gelen binlerce öğrenciye Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Öğrenci Programı ve Uluslararası İlahiyat Programı gibi projelerle eğitim imkanı sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Hamdolsun uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim görme isteği her yıl artarak devam ediyor ve bu durum bizleri memnun ediyor” dedi.

“Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz”

Müslüman coğrafyalardan gelen gençlerin güvenilir bir ortamda eğitim aldığını belirten Açık, “Bu ve bunun gibi eğitim yuvalarında yalnızca eğitim değil, öğrencilerin inanç, bilim ve sanat dünyalarını inşa etmelerine aracılık ediyoruz. Uluslararası İHL programlarında 6 ilde 9 farklı okulda 80 farklı ülkeden bin 115 öğrenci eğitim görmektedir. Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah İHL’de de 56 Ülkeden toplam 137 öğrencimiz eğitim görüyor. TDV olarak uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz. İnşallah bu eğitim yuvalarının sayılarını artırmak ve gönül köprüleri çoğaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“İnsanın en iyi yatırımı kendine yaptığı yatırımdır”

Müslüman gençlerin büyük bir ideale sahip olması gerektiğini ifade eden Açık, “Sizler çok büyük bir iyilik hareketi içerisinde yer alıyorsunuz. Burada aldığınız eğitimle Müslüman coğrafyalara giderek ülkelerinizde burada aldığınız eğitimi aktaracaksınız ve iyiliği oralarda yayacaksınız. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ şiarıyla hareket etmelisiniz. Sizler bugün insanlığa faydalı bireyler olmak için buralardasınız. İnsanın en iyi yatırımı kendine yaptığı yatırımdır. Bu eğitim yuvası sizin kendinize yatırım yapmanız için en iyi fırsat, bundan en iyi şekilde istifade edin” dedi.

Program sonunda öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

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