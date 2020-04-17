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TDV Bornova Koleji öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

TÜRKİYE DİYANET VAKFI BORNOVA KOLEJİ LİSE ÖĞRENCİSİ OSMAN GÜLEN, ULUSLARARASI CARİBOU MATEMATİK YARIŞMASI’NDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU. 26-27 ŞUBAT 2020 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KANADA MERKEZLİ ONLİNE OLARAK DÜZENLENEN ‘ULUSLARARASI CARİBOU MATEMATİK YARIŞMASI’NDA 11-12. SINIFLAR KATEGORİSİNDE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN BORNOVA KOLEJİ 11. SINIF ÖĞRENCİSİ OSMAN GÜLEN BÜYÜK BİR BAŞARI GÖSTEREREK DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU.

TDV Bornova Koleji öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

TÜRKİYE DİYANET VAKFI BORNOVA KOLEJİ LİSE ÖĞRENCİSİ OSMAN GÜLEN, ULUSLARARASI CARİBOU MATEMATİK YARIŞMASI’NDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU. 26-27 ŞUBAT 2020 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KANADA MERKEZLİ ONLİNE OLARAK DÜZENLENEN ‘ULUSLARARASI CARİBOU MATEMATİK YARIŞMASI’NDA 11-12. SINIFLAR KATEGORİSİNDE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN BORNOVA KOLEJİ 11. SINIF ÖĞRENCİSİ OSMAN GÜLEN BÜYÜK BİR BAŞARI GÖSTEREREK DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU.

17 Nisan 2020 Cuma 09:34
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TDV Bornova Koleji öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

Türkiye Diyanet Vakfı Bornova Koleji öğrencisi Osman Gülen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda dünya şampiyonu oldu.

26-27 Şubat tarihlerinde öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik Kanada merkezli online olarak düzenlenen ‘Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 11-12. sınıflar kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Bornova Koleji 11. sınıf öğrencisi Osman Gülen, büyük bir başarı göstererek birinci oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden matematiğe gönül veren 810 öğrencinin katıldığı online sınavda tüm rakiplerini geride bırakan Gülen, zirveye oturdu.

Matematiği çok sevdiğini ve hayatının olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Osman Gülen, uluslararası anlamda saygınlığı olan böyle bir yarışmada derece elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Gülen, “İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu ve benzeri yarışmaları takip ederek yeniden derece almak için mücadele edeceğim. Ülkemin adını bu tür güzel etkinliklerle duyurmak istiyorum” diye konuştu.

Bornova Koleji Kampüs Müdürü Hasan Tay da, öğrencilerin ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilmeleri için onları en iyi akademik bilgi ile donatan eğitim programları uyguladıklarını ifade etti. Tay, “Gerek ulusal, gerekse de uluslararası olimpiyat, yarışma ve projelerde okulumuzun ve ülkemizin adını başarılarla duyuran tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, zorlayıcı ve uluslararası düzeyde matematik etkinlikleri ile karşılaşmaları için fırsatlar sunan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması dünya çapında online olarak düzenleniyor. Yılda 6 defa düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça dillerinde yürütülüyor.

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