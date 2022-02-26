Son Dakika
TCG Göksu, Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı kapsamında eğitimler icra etti
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu’nun Orta Akdeniz’de gerçekleştirilmekte olan Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı kapsamında eğitimler icra ettiğini bildirdi.
Eğitim 26.02.2022, 16:23
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu’nun Orta Akdeniz’de gerçekleştirilmekte olan Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı kapsamında eğitimler icra ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Göksu fırkateynimiz, İtalya ev sahipliğinde Orta Akdeniz’de gerçekleştirilmekte olan Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı kapsamında eğitimler icra etti” ifadeleri kullanıldı.