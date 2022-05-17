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TBS Öğrencileri, özgüven ve hitabet güçleri ile Londra’da Lordları etkiledi!

Birleşik Krallık parlamentosunun daimi üyesi Lord Sheikh, Mehmet Gültekin ve Tarabya İngiliz Okulları öğrencilerini Lordlar Kamarası'nda Lady Shaida Sheikh ile birlikte ağırladı. Çok sıcak bir karşılamanın ardından Lord Sheikh misafirlerine geleneksel İngiliz çayı ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Eğitim 17.05.2022, 14:47 17.05.2022, 15:18
TBS Öğrencileri, özgüven ve hitabet güçleri ile Londra’da Lordları etkiledi!
TBS Öğrencileri, özgüven ve hitabet güçleri ile Londra’da Lordları etkiledi!

İkram sonrası toplantıya geçildi. Toplantıda Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin TBS hakkında Lord Sheikh'e bilgiler verdi. Toplantı da pandemi süresince ve sonrasında dünyada yaşanan eğitim süreci, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler, eğitim işbirlikleri gibi konular konuşuldu. Daha sonra TBS öğrencileri tek tek kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Birleşik Krallık parlamentosunun daimi üyesi Lord Sheik, Mehmet Gültekin 'i yapmış olduğu başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Lordlar Kamarasında Sayın Gültekin ve öğrencilerini misafir etmenin mutlu gururunu yaşadığını söyleyen Sheik, İngiltere parlamentosunun yapısından, Lordlar kamarasının görevi, kimlerden oluştuğu ve görevlerinden bahsetti. 

Kendisinin Kraliyet ailesini temsilen nasıl atandığından ve daimi üyeliğinden bahseden Sheik, Türkiye ve Osmanlı hayranı olduğunu ifade ederek Türkiye’yi çok başarılı bulduğunu ve kendisinin de Müslüman olduğunu söyledi. Sheik ayrıca  Ayasofyanın tekrar ibadete açılmasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bizzat mektup yazıp tebrik ve teşekkür ettiğini belirtti.

Eğitimin medeniyetlerin kurulması ve gelişmesi için çok önem arz ettiğini ifade eden Sheik, Tarabya İngiliz Okullarının başarılı çalışmalarından çok etkilendiğini ve öğrencileri tanıyınca ne kadar özgüvenlerinin yüksek olduğunu farkettiğini ayrıca hitap güçlerinin de  oldukça yüksek olduğuna şahit olduğunu belirtti.  İki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesinde öğrencilerin ileride büyük rol oynayacağını belirten Sheik, öğrencilere ülkeleriyle gurur duyup sahip çıkmalarını önerdi.

Eşiyle çok sık Türkiye seyahatinde bulunduğunu söyleyen Sheik, daha sık Türkiye’ye gelmek istediğinden bahsetti. Kendisinin ayrıca parlamentoda tüm partiler grup başkanlığı ve  Türkiyeninde içinde olduğu ülkelerle ekonomik ve kültürel ilişkilerin arttırılması konusunda da sorumluluğunun olduğu bu nedenle Tarabya İngiliz Okullarına ve öğrencilerine de şahsi kontak bilgilerini vererek her daim ulaşabileceklerini ve destek olmaktan gurur duyacağını belirtti. 
Daha sonra tekrar söz alan Mehmet Gültekin; bugün burada öğrencilerimle birlikte Lord Sheik tarafından Birleşik Krallık  parlamentosunda misafir edilmenin verdiği onuru ifade etti ve Lord Sheik'e Osmanlı- Selçuklu dönemine ait motifli Vazo ve tabak hediye etti.

Program, Lord Sheik’in TBS öğrencileriyle grup fotoğrafı çekimi sonrasında parlamento turu ile sona erdi.

#tbs #Lord Sheikh #Tarabya İngiliz Okulları #mehmet gültekin #Lady Shaida Sheikh
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