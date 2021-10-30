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Tavşan ve ördek derse gird

DÜZCE (İHA) – Düzce Otizmli çocukların rehabilitasyonu ve eğitimi için açılan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu yönetici ve öğretmenleri, okula gelen özel çocuklar için alışılmadık rehabilitasyon modeline imza atıyor. Özel çocukların eğitim gördüğü sınıflarda tavşan, ördek gibi hayvanlarla ders işleniyor.

Eğitim 30.10.2021, 11:26
Tavşan ve ördek derse gird

DÜZCE (İHA) – Düzce Otizmli çocukların rehabilitasyonu ve eğitimi için açılan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu yönetici ve öğretmenleri, okula gelen özel çocuklar için alışılmadık rehabilitasyon modeline imza atıyor. Özel çocukların eğitim gördüğü sınıflarda tavşan, ördek gibi hayvanlarla ders işleniyor.

Düzce’de otizm, spektrum bozukluğu olan öğrencilerin eğitim gördüğü Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, pandemi sonrası dönemi iyi değerlendirmek ve öğrencilerin daha rahat rehabilite edilmesini sağlamak amacıyla okul bahçesine; içinde bıldırcın, horoz, tavuk, sülün ve tavşanların bulunduğu kümes yaptılar.

Ardından da özel çocukların iletişim kurabilme becerilerini geliştirmeleri, derslerde daha sağlıklı eğitimi alabilmeleri için hayvanların iyileştirici özelliğini kullanmaya karar verdiler. Bu konuda yapılmış araştırmaları değerlendiren okul yönetimi ve öğretmenler, derslerde sınıflara tavşan, ördekleri getirerek özel öğrenciler ile birlikte ders işlemeye başladılar. Öğrencilerin daha kolay rehabilite olduğunu gören öğretmenler bu uygulamayı sık sık yaparken bazen de okul bahçesinde bulunan evcil hayvan atölyesine giderek özel öğrenciler ile birlikte hayvanları besliyorlar.

“Hayvanların iyileştirici özelliklerini kullanıyoruz”

Derslerin keyifli geçtiğini, özel çocukların hayvan sevgisi ile birlikte derslere daha kolay adapte olduğunu belirten okulun sınıf öğretmeni Beyza Kayıkçı; “Özel öğrencilerimiz özel hayatlarında da hayvanları çok seviyorlar. Birlikte ders işliyoruz. Tavşanları getiriyoruz. Derslerde ve ders dışı etkinliklerimizde hayvanlarımızı getirip birlikte ders işliyoruz. Hayvan atölyemizde var. Orada tavşanlarımız ördeklerimiz var. Hayvanlarla eğitim öğrencilerin derslere daha çok adapte olmalarını sağlıyor. Gün içinde ders işliyoruz. Derslerin ardından çevreye uyum olması açısından hayvan sevgisini öğrencilerimize aşılıyoruz. Bazı öğrencilerimiz hayvanlardan korkuyorlar. Onları da yanında dura dura, birlikte seve seve, hayvanları yemleyerek hayvanlara alışmalarını sağlıyoruz. Yapılan araştırmalarda hayvanların iyileştirici özellikleri olduğunu da biliyoruz” dedi.

“Çocuklar çevreleriyle kuramadıkları iletişimi hayvanlarla kuruyorlar”

Sınıf öğretmeni Tansu Nafiye Gel, “Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Çocuklarımızın sosyal yönlerinin geliştirme yönünde hayvan bakım atölyemizi kurduk. Çocukların yaşıtlarıyla kuramadığı bazı iletişimleri hayvanlar sayesinde gerçekleşiyor. Hem duyguları hem duyu hisleri gelişiyor. Çocuklarımız çevresiyle kuramadığı iletişimi hayvanlarla tamamlıyorlar. Derslerimizde çok keyifli geçiyor. Hayvanlarımızı besliyoruz. Günlerimizde bu şekilde geçiyor. Sınıflarımızda hafif karmaşa olsa da hayvanlarla birlikte çok eğleniyorlar. Çok güzel vakit geçiriyorlar” ifadelerinde bulundu.

Okul bahçesinde okul yönetimi ve öğretmenlerin el ele vererek kurdukları evcil hayvan atölyesinde de eğitim alan özel çocuklar bu sayede rehabilitasyon, çevreyle iletişim ve eğitimlerini daha kolay alıyorlar.

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