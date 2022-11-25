Taşımalı eğitim gören ‘liseli çiftçiler’ tarımda üretim merkezi olma yolunda

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tarım bölümünde okuyup taşımalı eğitim gören lise öğrencileri, devlete ait kullanılmayan arazilerde sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturarak üretim için ilk adımı attı.

Milli Eğitim Bakanlığının son dönemlerde tarımsal üretim ve eğitime önem vermesiyle meslek liseleri sahada uygulamaları olarak eğitim görüyor. Bu çerçevede Ergani ilçesinde Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tarım bölümünde taşımalı eğitim gören öğrenciler, devlete ait sürülmeyen arazilere ekim yaparak üretim merkezi olmayı hedefliyor.

Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ferit Kaderci, devlet hazinesindeki sürülmeyen taşlı arazinin okula tahsis edilmesiyle 750 dönümlük alanı kullanılabilir hale getirdiklerini kaydetti.

Tarlada sürümün bittiğini ve ekime başladıklarını ifade eden Kaderci, “750 dönüm bir alan ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerimiz bize tahsis etti. Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda teşvikleri olduğu için kendilerine çok teşekkür ederiz. Etrafımıza baktığımızda kullanılmayan bazı araziler tespit ettik. Devlete ait, sürülmeyen ve boşa giden milli servet olan araziler gözümüze çarptı. Biz de bu arazileri üretime katmak için devletimizin de imkanlarıyla arazileri kullanılabilir hale getirdik. Öğrencilerimizle burada taşları topladık, dengesiz olan yerleri düzelterek çalışılabilir hale getirdik. Tarlamızın sürümü bitti ve ekimini gerçekleştiriyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

Aynı zamanda 130 dönümlük meyve bahçesi yapmayı hedeflediklerini dile getiren Kaderci, “Şu anda badem ve ceviz ağaçları üzerinde bir çalışmamız bulunmakta. Bunlar üzerinden de bir meyve bahçesi yapmayı planlıyoruz. İleriki zamanlar için de yine durmayacağız. Eğitim ve üretim için plan projelerimiz mevcut. Bunların yanında bir sera yapmayı planlıyoruz. Özellikle bölgemizde hakim olan şire üzümlerinin bağını oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize de yaklaşık 100 dönüm arazi ayıracağız” ifadelerine yer verdi.

Ürettikleri ürünlerle elde edilen gelirin bir kısmıyla köy okullarının ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Kaderci, “2 yıl boyunca burada ürettiğimiz tüm ürünlerin hasadını öncelikle ihtiyaç duyan köy okullarımıza harcayacağız. Bize yardımcı olan kaymakamlığımızın ve belediyemizin masraflarını bir şekilde yine geri vermeye çalışacağız. Onlar da sonuçta halkımızın emeğini bizlere verdiler. Biz de halkımızın emeğini yine halkımıza üreterek vermek için elimizden geleni yapacağız. Gelirin bir kısmını da modern tarım için ne gerekiyorsa onları tedarik edeceğiz. İnşallah burayı Türkiye’nin yıldızı haline getireceğiz” diye konuştu.

Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yürütülen projenin ülke tarımını ileriye taşıyacağını söyleyen Ergani İlçe Tarım Müdürü Murat Çiçek, “İlçemizde bulunan 750 dönümlük bir tarım alanı mevcuttu. Bu alan Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tahsis edilerek tarımda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Tarımsal alanda bu yıl buğday ekilecek. Sonraki yıllarda planlamayla değişik ürünler de ekilebilecek. Tarım okulumuzda öğrencilerimiz, teorik eğitim alıp öğrendiklerini sahada uygulamalı olarak geliştirecekler. Aynı zamanda öğrencilerimiz ülke tarımına katkıda bulunacaklar. Eminiz ki; bu proje ülke tarımını ileriye taşıyacaktır inşallah” ifadelerini kullandı.

Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gülistan Damar ise üretimin ülke için faydalı olduğuna inandığını belirterek, şunları söyledi:

“Bugün tarlaya teorik olarak eğitimini gördüğümüz tarla sürmenin pratiğini görmeye geldik. Tarlanın daha verimli hale gelmesi için nelerin yapılması gerektiğini öğrendik. Burada ürettiğimiz ürünlerden gelen gelir ile okulumuzun eksiklerini tamamlayacak. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”