Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı personele afet eğitimi

Tekirdağ’da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan personele ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (afad) Müdürlüğü eğitmenlerince Tekirdağ’daki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda" görev yapan personele "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Liman Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü, Tarım ve Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, DSİ 113. Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerine yönelik Video Konferans Sistemi ile eğitim gerçekleştirildi.

Video Konferans Sistemi (VKS) ile verilen eğitimde katılımcılara; ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.