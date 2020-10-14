Tarım işçilerinin çocukları için “çadır okul” kuruldu
SİVAS VALİSİ SALİH AYHAN’IN TALİMATI İLE TEK BİR ÖĞRENCİNİN BİLE EĞİTİM İMKANINDAN UZAK KALMAMASI ADINA TARIM İŞÇİLERİNİN ÇOCUKLARI İÇİN “ÇADIR OKUL” KURULDU
Sivas Valisi Salih Ayhan’ın talimatı ile tek bir öğrencinin bile eğitim imkanından uzak kalmaması adına tarım işçilerinin çocukları için “çadır okul” kuruldu.
Sivas Valisi Salih Ayhan, geçtiğimiz günlerde Merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde patates hasadı etkinliğine katıldı. Vali Ayhan, yüz yüze eğitim başlamasına rağmen okul yerine tarlaya giderek patates toplayan öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için “çadır okul” kurulması talimatı verdi. Talimat üzerine kurulan AFAD’a ait “çadır okulda” bugün itibariyle eğitim ve öğretime başlandı.
Gün içerisinde patates hasadında ailelerine yardım eden çocuklar aynı zamanda çadırın içerisinde eğitim gördü. Çalışma hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, “Sivas Valimiz Salih Ayhan’ın mevsimlik işçilerimizi ziyareti sırasında bu öğrencilerimiz ile karşılaşmıştı. Hiçbir öğrencimizin eğitimden uzak kalmaması adına milli eğitim müdürlüğümüze mobil okul talimatı verdi. İlk uygulamamız bugün burada başladı. İl genelinde bu uygulamamız devam edecek. Hiçbir öğrencimiz eğitimden uzak kalmayacak. Çocuklarımızın mutlulukları gözlerinden okunuyor. Onlara bu imkanı sağladıkları için vali amcalarına çok teşekkür ediyorlar” dedi.
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