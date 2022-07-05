Tarım İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ‘Tarım Lisesi’ protokolü

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında tarım ve gıda sektöründe yeterliliğin arttırılması için yapılacak çalışmalar çerçevesinde Tarım Lisesi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde yapılan protokol törenine, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve şube müdürleri katıldı. Yapılan protokol ile tarım alanındaki faaliyetlerin arttırılmasını hedeflediklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerimizin yeterliliklerinin arttırılması, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesi amacına yönelik olarak 1 Haziran 2022 tarihinde bir protokol imzalandı. Bilindiği üzere ülkemiz coğrafi itibariyle avantajlı bir konumda yer almaktadır. İklim çeşitliliğinin fazla olması, ekilebilir tarım arazilerinin fazla olması ülkemizi birçok ülkeden daha avantajlı hale getirmekte. Ancak bu iklim çeşitliliği ve ekilebilir alanlarımızın verimli kullanılmamasından ötürü avantajlarımız dezavantaja dönüşmüş surumda. Biz de bunu avantajlı hale dönüştürmek için Tarım İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak, ilimizde bulunan tarım liselerimizle iş birliği içinde çalışarak, birim alandan ne kadar verimli ürün alabiliriz, birim alanda ekilebilir ürün çeşitliliğinin arttırılması ve hayvancılıkla ilgili öğrenci ve öğretmenlerimizi daha bilinçli, yeterliliklerinin arttırılması amacıyla iş birliği protokolü yaptık. Bu alanda kurumlar arasındaki iş birliğini arttırarak daha verimli ve ilimiz özelinde de tarım alanındaki faaliyetlerinin arttırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Teltik, hayırsever iş birliği ile Kayseri’ye Türkiye’nin en modern tarım liselerinden bir lise daha kazandıracaklarını söyleyerek, “Kayseri’de Bünyan ilçesinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Büyüktuzhisar Mahallesi’nde 2018 yılında 20 derslikli Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni açtık. Şu anda 49 öğrencimizle burada eğitim vermekteyiz ve yaklaşık 100 bin metrekare bir alanda uygulama bahçemiz bulunmakta olup bu okulumuzun tanıtımını hızlı bir şekilde yapıp öğrenci sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Liselere Geçiş Sisteminin tercihleri Pazartesi günü başladı ve devam edecek. Bizim yeni bir okul yapımı ile ilgili bir projemiz daha var. Hayırseverimiz Mehmet Altun Kayserimize Türkiye’nin en modern tarım lisesini yapma sözü verdi. Eğer güzel bir yer bulabilirsek o tarım lisemizi de ülkemize ve şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de, “Bu durum beni çok heyecanlandırdı. Şu anda belki insanların meslek liselerine bakış açılarında çocuklarını göndermekten yana çok da fazla taraf olmazlarken, ben Malatya Ziraat Meslek Lisesi mezunuyum ve bu okulda tıp profesörleri, hukuk profesörleri ve ülkemizde birçok alanda söz sahibi insanlar çıktı. Aramızda meslek lisesi çıkışlı olup da milletvekili olanlar var. Demek oluyor ki biz eğer eğitimimizi ve beraberinde uygulamalı eğitimi de doğru yapabilecek olursak, Kayseri Türkiye’deki en önemli tarım merkezlerinden bir tanesi. Burada birçok tohum üreten firmamız var ve bu tohum üreten firmalarımız ara eleman bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla öğrencilerimizin ve gençlerimizin bu alanda kendilerini yetiştirebilmeleri önemli. Sektörün her tarafı bu elemanlara ihtiyaç duyuyor. Ben meslek liselerinin eski konumuna getirilmesi konusunda gösterilmiş olan iradeye bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.