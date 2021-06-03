Tanpınar Sempozyumu 5 Haziranda

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği “Tanpınar Sempozyumu” 5 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Osmangazi Belediyesi tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasına dönüşen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, bu yıl roman dalında gerçekleştirildi. Yarışmanın kazananları geçtiğimiz günlerde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından açıklanırken, faaliyetler kapsamındaki Tanpınar Sempozyumu ise 5 Haziran Cumartesi günü birbirinden değerli akademisyenlerin iştirâkiyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın açılış konuşmasıyla saat 10.00’da başlayacak sempozyum 4 oturum hâlinde yapılacak. Sempozyumda sunulan bildiriler, kitap haline getirilerek edebiyat dünyasına kazandırılacak.

Sempozyum Osmangazi Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.