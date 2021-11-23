Tahran Türk Okulu’ndaki öğretmenler 24 Kasım etkinliğinde buluştu

İran’da görev yapan Türk öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İran’ın başkenti Tahran’da Türk Büyükelçiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Tahran Türk Okulu’nda görevli öğretmenler ve aileleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Tahran’daki bir Türk restoranında düzenlenen etkinlikte, Tahran Türk Okulu tarafından öğretmenlere hediyeler verildi. Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, yurt dışında zorlu şartlar altında görev yapan öğretmenler için bu programı düzenlediklerini söyleyerek, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Bakanlığımızın (Milli Eğitim Bakanlığı) desteğiyle yaptığımız bu programa tüm öğretmenlerimizi ve ailelerini davet ettik. Amacımız yurt dışında zor şartlarda öğretmenlik yapan öğretmen ve aileleriyle birlik ve beraberliği sağlamak ve motivasyonu oluşturmak. Bu imkanı bize sağlayan Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Vatanımızdan uzağız ama kendi vatanımızda olduğu gibi öğretmenler gününü sıcak ve samimi bir ortamda paylaştık"

Tahran Türk Okulu Müdürü Abdullah Çubuk da yurt dışında görev yapan öğretmen ve aileleri ile birlikte bir araya geldiklerini belirterek, “Vatanımızdan uzağız ama burada öğretmenlerimiz ve aileleri ile birlikte kendi vatanımızda olduğu gibi öğretmenler gününü sıcak ve samimi bir ortamda paylaştık. Tüm öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler günü canı gönülden kutluyorum” dedi.