T3 Vakfı’ndan Bilim Beyoğlu’na ziyaret

T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ve Vakıf İşletmeler Koordinatörü Muhammet Saymaz, Bilim Beyoğlu’nu ziyaret etti. Bilim atölyelerini gezerek çalışmaları yerinde inceleyen heyet, gençlerle de sohbet ederek başarılar diledi.

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu’nda eğitimler devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından T3 Vakfı işbirliğinde Şişhane Meydanı’nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Bilime meraklı çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Bilim Beyoğlu’nu ziyaret eden T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ve Vakıf İşletmeler Koordinatörü Muhammet Saymaz çalışmaları yerinde inceledi. Bilim atölyelerini gezen heyet gençlerle sohbet ederek başarılar diledi.

8 farklı Bilim Atölyesi’nde bilime meraklı gençlere eğitim veriliyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın “Çocuklarımız için en büyük hayalimdi” dediği Bilim Beyoğlu’nda 8 tane Bilim Atölyesi, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahnesi bulunuyor. Öğrenciler dene yap atölyeleri, üretim atölyesi, doğa atölyesi, tasarım atölyesi, matematik atölyesi, astronomi atölyesi ve teknoloji atölyesinde öğrenciler önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli olarak da atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm eğitimlerden faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.