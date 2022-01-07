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t-MBA Liderlik Akademisi öğrencilerinden 20.000 kitap bağışı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri, “Her Okul Bir Kütüphane” projesi ile kitap ihtiyacı olan 65 devlet okuluna 20.000 adet kitap bağışı yaptı.

Eğitim 07.01.2022, 10:20
t-MBA Liderlik Akademisi öğrencilerinden 20.000 kitap bağışı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri, “Her Okul Bir Kütüphane” projesi ile kitap ihtiyacı olan 65 devlet okuluna 20.000 adet kitap bağışı yaptı.

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile iş ve eğitim dünyasına ilham kaynağı olan vicdanlı ve duyarlı Doğa nesli, Türkiye genelinde başlattıkları ‘Her Okul Bir Kütüphane’ projesi ile milyonlarca öğrenci kardeşini sevindirdi. Tüm Türkiye kampüslerinden t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, her yıl geleneksel hale getirdikleri proje kapsamında kitap ihtiyacı olan devlet okullarına kitap toplama kampanyası başlattı. Projenin her aşamasını kendileri gerçekleştiren t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri ihtiyaçlı devlet okullarını bularak iletişime geçti. Kütüphanesi olmayan okulları yerlerinde ziyaret eden öğrenciler eksikleri tespit ederek büyük bir heyecanla projelerine başladılar. Hazırladıkları afişler ve sosyal medya aracılığı ile büyük kitlelere ulaşan öğrenciler, Türkiye genelinde 65 devlet okuluna 20.000 adet kitap bağışında bulundu.

t-MBA ve t-MBA Liderlik Akademisi

t-MBA Eğitim Modeli, lise çağındaki öğrencilerin temel düzeyde işletme ve yönetim vizyonuna sahip olmalarını sağlar. Akademik yönden; Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Pazarlama, Dijital Ekonomi, Veri Madenciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi derslerle iş dünyasının teorik alt yapısına hakim olurlar. Mesleki Gözlem, İş Projeleri, Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri gibi çalışmalarla da bilgilerini uygulama fırsatı bulurlar. Müfredatı İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’ne özgü olan t-MBA dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmıştır. t-MBA Eğitim Modeli’ni başarıyla tamamlayan ve uluslararası geçerliliği olan Pearson Onaylı t-MBA sertifikasını alan öğrenciler yurtdışındaki üniversitelere kabul kolaylığı elde ederken yurt içinde İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin anlaşmalı olduğu prestijli üniversitelerden burs imkanı kazanırlar.

t-MBA Liderlik Akademisi, her sene demokratik seçimle oluşturulur. t-MBA Liderlik Akademisi ile öğrenciler, iş dünyasına hazırlanır. Öğrenciler, ülke çapında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal sorunlara karşı farkındalık oluşturur, vicdanlı ve duyarlı bireyler olarak yetişirler. Yürütülen her projenin tanıtım, organizasyon, lojistik ve finans çalışmalarını organize ederek yönetim ve organizasyon becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme ve insiyatif kullanma becerileri kazanırlar.

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