Suriyeli genç LGS’de Türkiye birinciliğini paylaşan 97 öğrenciden biri oldu

LGS 2021’de tüm soruları doğru cevaplayan 97 öğrenci arasında, Siirt’te İmam Hatip lisesi öğrencisi Suriye uyruklu Dlyar Safo da yer aldı.

Türkiye geneli 6 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Buna göre sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil 10 olmak üzere toplam 90 soru sorulurken, bu sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. 36 farklı ilden 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Suriyeli öğrenci Türkiye birincisi oldu

Türkiye’nin 97 birincisinden biri de Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Dlyar Safo oldu. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu LGS’de büyük bir başarı göstererek Türkiye birincisi olan Suriyeli öğrenci Dlyar Safo’yu ve ailesini makamında kabul etti. Suriyeli öğrenciyi tebrik eden Vali Hacıbektaşoğlu, başarılarının devamını diledi.