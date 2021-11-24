Suriye sınırında 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği

Kilis’te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Cumhuriyet Meydanında 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla Cumhuriyet meydanındaki program sona erdi. Öğretmenler günü etkinliği kentte çeşitli etkinlikler ile kutlanacak