Sultangazi Eğitime Destek Akademisi yeni dönem hazırlıklarına başladı

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi(SEDA), yeni dönem hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki dönem SEDA’da ücretsiz eğitim görecek öğrenciler için seçme sınavları yapıldı.

Yeni dönem hazırlıkları kapsamında, önümüzdeki yıl SEDA bünyesindeki liselere hazırlık ve üniversitelere hazırlık kurslarında eğitim görecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla sınavlar gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi internet sitesi üzerinden ön kayıt yaptıran öğrenciler, sınava girmeye hak kazandı. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılındaki Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’na hazırlanacak 8. sınıf öğrencileri için 24 Mayıs’ta, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS)’na hazırlanacak 12. sınıf öğrencileri için ise 25 Mayıs’ta sınavlar gerçekleştirildi. Sonuçlar, sınavları takip eden bir hafta içinde SMS yoluyla öğrencilere bildirilecek.

Başarıya giden yol

İyi bir iş hayatının yolu, insanın sevdiği mesleği yapmasından ve o mesleğe en iyi şekilde hazırlanmasından geçiyor. Bu noktada, doğru meslek seçimi ve o mesleğe en iyi şekilde hazırlayacak okullarda alınacak eğitim büyük önem taşıyor. Sultangazi Eğitime Destek Akademisi(SEDA) tam da bu noktada devreye girerek Sultangazili gençlere, sınavlara hazırlık döneminde ihtiyaç duydukları tüm desteği ücretsiz olarak sağlıyor.

Kişiye özel başarı reçetesi

Her kişinin öğrenme ve çalışma yöntemi farklı oluyor. SEDA öğretmenleri, bunu göz önüne alarak tüm öğrencilere kişiye özel çalışma programları hazırlıyorlar. Aynı zamanda yine kişiye özel uygulanan rehberlik programlarıyla öğrencilere moral ve motivasyon desteği sağlayıp her öğrencinin kendisi için en doğru hedefe yönelmesinde onlara yardımcı oluyorlar.

Hayallere yolculuk başlıyor

Geçtiğimiz yıllarda birçok öğrenci, hayallerine SEDA ile ulaştı. Hedeflediği okullarda öğrenim görmeye hak kazanan birçok öğrenci, SEDA ile güzel başarı hikâyelerine imza attı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, geleceğimizin emanetçisi olan gençlere her konuda güveninin tam olduğunun altını çizdi. Başkan Dursun, “Eğitim her zaman önceliğimiz. SEDA’da görev alan öğretmenlerimizi, alanında en iyileri arasından seçmeye büyük özen gösterdik. Çünkü Sultangazi’nin gençlerinin en iyisine layık olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin gelecekteki en büyük bilim insanları, sanatçıları yavrularımızın arasından çıkacak. Onlar başarıdan başarıya imza atarken başta ülkemizin, sonra tüm Sultangazimizin göğsünü kabartacaklar. Böylesine değerli gençlerimiz için ne yapsak az. Geçmişte olduğu gibi, gençlerimizin her konuda destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.