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Sultanbeyli’de polis ekiplerinden çocuklara 23 Nisan sürprizi
Sultanbeyli’de ilkokullu 40 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ekipleriyle birlikte Çekmeköy’de bulunan hayvanat bahçesine gezi düzenledi. Polislerle beraber hayvanat bahçesini gezen çocuklar güzel vakit geçirerek birlikte yemek yedi.
Eğitim 21.04.2022, 17:48
Sultanbeyli’de ilkokullu 40 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ekipleriyle birlikte Çekmeköy’de bulunan hayvanat bahçesine gezi düzenledi. Polislerle beraber hayvanat bahçesini gezen çocuklar güzel vakit geçirerek birlikte yemek yedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından çocuklar ile polis arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Sultanbeyli’de eğitim gören 40 öğrenciyle birlikte Çekmeköy Hayvanat Bahçesine gezi düzenledi. Polislerle beraber hayvanat bahçesini gezen çocuklar güzel vakit geçirerek birlikte yemek yedi. Hayvanat bahçesi gezisi renkli anlara sahne oldu.