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Sultanbeyli’de girişimci gençlere çalışma ofisi hediye

Mart ayının ilk haftası Girişimcilik Haftası olarak kutlanıyor. Sultanbeyli Belediyesi de gençler için girişimcilikle ilgili yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye, 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik girişimcilik projeleri yarışması düzenliyor. Yarışmada belirlenen iki kategoride dereceye giren gençlere Girişimcilik Çalışma Ofisi tahsis edilecek.

Eğitim 03.03.2022, 09:22
Sultanbeyli’de girişimci gençlere çalışma ofisi hediye

Mart ayının ilk haftası Girişimcilik Haftası olarak kutlanıyor. Sultanbeyli Belediyesi de gençler için girişimcilikle ilgili yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye, 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik girişimcilik projeleri yarışması düzenliyor. Yarışmada belirlenen iki kategoride dereceye giren gençlere Girişimcilik Çalışma Ofisi tahsis edilecek.

Sultanbeyli Belediyesi gençleri desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilçede ikamet eden ve İstanbul’daki üniversitelerde eğitim gören gençlerin İstanbulkart abonman ücretlerini karşılayacağını açıklayan Sultanbeyli Belediyesi, şimdi de genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmelerine imkân sağlıyor. Projeler Yarışıyor, ’Genç Girişimciler Kazanıyor’ adlı bir yarışma düzenleyen Sultanbeyli Belediyesi, yarışmanın ana konusunu “Sosyal İnovasyon” olarak belirledi.

“Genç kardeşlerimize bir yıl boyunca ofis hediye etmiş olacağız”

Gençlere inancının ve güveninin tam olduğunu belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Mart ayının ilk haftası girişimcilik haftası, bu vesileyle bizler de özellikle genç girişimci kardeşlerimize destek olmak için ‘Projeler Yarışıyor, Genç Girişimciler Kazanıyor” projemizi hayata geçirmiş oluyoruz. Yarışmamız; 14-18 ve 18-24 yaş aralığı olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Başvuruları 3 Mart (Bugün) itibariyle başlayan, 19 Mayıs’a kadar sürecek olan yarışmamıza gençlerimizin projelerini bekliyoruz. Ardından 1 Temmuz’da da ödül kazanan projeler açıklanmış olacak. Yarışmaya katılmak isteyen gençlerimiz projelerini projeleryarisiyor.com’a ulaştırabilecekler. Jürinin değerlendirmesi neticesinde genç kardeşlerimize bir yıl boyunca ofis hediye etmiş olacağız.” dedi.

“Projemi yayınlamak için başvuru yaptım, projemin kazanmasını umut ediyorum”

Genç girişimcilerden İrem Yeşilyurt, “Yarışma için başvuru yaptım. Projemin kazanmasını umut ediyorum. Biz gençlere bu fırsatı sunan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yakup Ablak ise “Sultanbeyli Belediyesinin gençlere bu tarz ufuk açıcı projelerle gelmesi gerçekten çok önemli. Çünkü biz gençlerin potansiyelini ortaya çıkarması için böyle ortamlara ihtiyacı var. Girişimci ekosistemi için genç girişimcilerin bir yerde toplanması ve desteklenmesi gerekiyor. Sultanbeyli Belediyesine bizi desteklediği için teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Başvuru koşulları

Yarışmaya başvurular 3 Mart’ta başladı ve 19 Mayıs’ta sona erecek. 1 Temmuz 2022 tarihinde sonuçların açıklanacağı yarışmaya katılımcılar bireysel ya da en fazla üç kişilik takım halinde katılabilecek. Proje başvuruları ve proje dosyası www.projeleryarisiyor.com adresi üzerinden kabul edilecek. Birçok ödülün verileceği yarışmaya sosyal inovasyon alanında projesi bulunan 14-24 yaş arası gençler başvuru yapabilecek.

Ödüller

14-18 ve 18-24 yaş arası olarak belirlenen iki kategori içinden; dereceye giren yarışmacılara 1 yıl boyunca Girişimcilik Ofisi’ni kullanma imkânı sunulacak, tablet hediye edilecek.

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