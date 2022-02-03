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Sultanbeyli Belediyesinden Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi’ne büyük destek

Sultanbeyli Belediyesi, Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi için paydaşlarla projenin yürütülmesiyle ilgili mutabakat imzaladı. Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi kapsamında eğitimine ara vermiş herkes, meslek liseleri aracılığıyla hem okullarına devam edebilecek hem de meslek sahibi olabilecek.

Eğitim 03.02.2022, 09:30
Sultanbeyli Belediyesinden Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi’ne büyük destek

Sultanbeyli Belediyesi, Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi için paydaşlarla projenin yürütülmesiyle ilgili mutabakat imzaladı. Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi kapsamında eğitimine ara vermiş herkes, meslek liseleri aracılığıyla hem okullarına devam edebilecek hem de meslek sahibi olabilecek.

“Proje 33 alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkânı sunuyor”

Projenin yürütülmesiyle ilgili protokol Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Kara katıldı. Lise eğitimi kesintiye uğrayanlara büyük fırsat sunan proje; hem okul hem de çalışma imkânı sunuyor. Projede herhangi yaş sınırlaması bulunmuyor. Projeye başlayan öğrenciler, haftada 1 gün okulda teorik eğitim, işletmelerde 4 gün pratik eğitim alacak. 33 alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkânı sunan projede, öğrencilerin sigortası düzenli olarak ödenecek ve kursiyerler maaş alacak. Ayrıca projeye katılanlar okul bitiminde diploma da almış olacaklar.

Projeye başvuru şartları nelerdir

Projeden yararlanabilmek için en az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak gerekiyor. Sağlık durumunun ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekirken kayıt olunacak meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak koşulu aranıyor. Yıl boyu öğrenci kayıtlarının devam ettiği projeye yaş sınırı bulunmuyor.

“Öğrencilere nasıl yarar sağlayacak“

33 alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkânı sunan proje ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı veriyor. Diğer taraftan 9. sınıftan itibaren iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılırken, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az yüzde 30’u, 12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkânı tanınıyor. Ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı da veriliyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Gençlerimiz için atılan her adım çok değerli ve önemli. Gençlerimizi merkeze alan projelere belediye olarak her zaman destek veriyoruz. Farklı sebeplerle eğitimleri kesintiye uğrayan gençlerimiz var. Şimdi projeyle eğitimini yarıda bırakan gençlerimiz hem okuyacak, hem meslek sahibi olacak. Proje ülkemizdeki istihdama da katkı sunacak. Bugün ilçemizde de uygulanması için belediye olarak gereken her desteği vermek adına paydaşlarımızla protokolümüzü imzaladık. Eğitimlerine ara veren gençlerimizin bu fırsattan istifade etmelerini rica ediyorum. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

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