Sucuk-ayran başkandan

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Kaytadere Anaokulu ve Altınova İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Okul bahçelerinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere sucuk ekmek ve ayran ikram edildi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve ilçe protokolü, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Kaytadere Anaokulu ve Altınova İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleşen buluşmada; Başkan Oral ve ilçe protokolü, sucuk ekmek ve ayram ikram ettiği etkinlikte öğrenciler, doyasıya eğlenme imkânı da buldu.

Altınova Kaytadere Anaokulu ve Altınova İmam Hatip Ortaokulu bahçelerinde gerçekleşen etkinliklere; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri, Yalova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis üyesi Şaban Cineviz ile Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Altınova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Sait Başaran ve okul yöneticileri katıldı.