Su altı teknolojileri öğrencileri mezun olduğunda işsiz kalmıyor

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Sualtı Teknolojileri Programı öğrencileri, aldıkları birinci sınıf dalgıçlık, su altı kaynakçılığı ve basınç odası operatörlüğü eğitimleriyle bölümden mezun olduktan sonra çok sayıda alanda iş olanağına sahip olabiliyor.

Karadeniz’in gözde kenti Sinop’un kıyıları, dalış zenginliği açısından önemli rol üstleniyor. Kentte balıkçılığın ve hobi amaçlı dalıcıların yanı sıra su altı meslekleri alanında da öğrenciler eğitiliyor. Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Su Altı Teknolojileri Bölümü öğrencileri, birinci sınıf dalgıçlık, su altı kesim ve kaynaklığı ve basınç odası operatörlüğü eğitimi alıyor. Sektörün ihtiyaçlarına yönelik açılan bölümden mezun olan öğrencilerin özel sektör ve devlet bünyesinde ise çok sayıda iş olanağı bulunuyor.

MYO Sualtı Teknolojileri Programı dalış eğitmeni Ömer Salih Aslan, iki yıllık eğitimlerinde öğrencilere birinci sınıf dalgıç olmayı öğrettiklerini ve bunun yanında su altında kesim ve kaynak yapmayı, basınç odası operatörü olma eğitimleri verdiklerini kaydetti.

Mezun olanların çok sayıda iş olanağı var

Aslan, bölümden mezun olanların farklı alanlarda çok sayıda iş olanağı olduğunu belirterek, “Mezun olduktan sonra balık çiftlikleri, turizm, basınç odası operatörlüğü veya endüstriyel dalış ticari olarak su altında kesme kaynak montaj, helyum oksijen dalışları gibi alanlarda öğrencileri bilgilendiriyoruz. Sporla çok ilgili olan öğrenciler de su altı taarruz (SAT), su altı savunma (SAS) veya devletteki özel birliklerde, kıyı emniyeti, polislik gibi birliklerde de iş bulma imkânları oluyor. Bunlar onların kişisel becerilerine de bağlı” şeklinde konuştu.

Aslan, “Birinci sınıf dalgıç olup işini iyi yapan insanlar hiç aç kalmazlar, ortalama bir maaş söylemek gerekirse işten işe değişir. Balık çiftliklerinde 10-15 bin liraya çalışabilir, kendini geliştirmiş kaptanlık gibi belgeleri de varsa bu maaş daha da yükselebilir” diye konuştu.

Bölümün basınç odası eksikliği olduğunu da ekleyen Aslan, “Basınç odasındaki eksikliği de tamamlarsak uluslararası standartlardaki eğitimimizi tamamlamış oluruz” dedi.

İkinci sınıf öğrencisi Sevgi Uztemur, denizi sevdiği için bu bölümü tercih ettiğini söyleyerek, “Bu bölümün çok zorluğu var, kızlar çok tercih etmiyor. Birinci sınıflarda hiç kız yok şu an. Zorlukları olduğu için sanırım tercih etmiyorlar ama ben iş olanağı olduğu için tercih ettim. Hastanede basınç odası operatörü olarak çalışabilirim ya da kıyı emniyetine girebilirim polislik olarak. Çok alan var. Bir kadın olarak Türkiye şartlarında zor biraz ama onun dışında erkeklerin mutlaka seçebileceği bir bölüm olmalı” diye konuştu.

Öğrenci Kenan Can Balal ise, “Bu bölüm benim küçüklüğümden beri hayalimdi. Bir gün dalışa başladım ve bunu işe dökmek istiyorum. Sanayi dalgıçlığı yapmak istiyordum, tanıdıklarım da vardı zaten bunu yapan. Bu bölüm için ise en iyi bölüm Sinop Üniversitesi olduğu için bu bölümü seçtim” ifadelerini kullandı.