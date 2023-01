Su Altı Arama ve Kurtarma Timi aldığı eğitimlerle her an göreve hazır

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma Timi, sularda meydana gelebilecek olaylara karşı her an göreve hazır bir şekilde eğitimlerini sürdürüyor. 5 kişiden oluşan tim, aldığı eğitimler sayesinde her mevsim göreve hazır bir şekilde bekliyor.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın, kaza ve afetlere her zaman hazırlıklı olarak yaptığı müdahalelerin yanı sıra bünyesinde oluşturduğu Su Altı Arama Kurtarma Timi ile de sularda meydana gelen olaylarda görev alıyor. Özellikle yaz aylarında baraj, göl ve diğer su kaynaklarında boğulma ve diğer olumsuzluklara karşı görev yapan Su Altı Arama Kurtarma Timi, göreve her daim hazır olmak için sürekli olarak eğitimden geçiyor. 5 kişiden oluşan tim, aldığı eğitimler sayesinde her mevsim göreve hazır bir şekilde bekliyor. Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, son olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Havuzunda bir eğitim gerçekleştirdi. Eğitimde ilk olarak timde yer alan personele su altında arama kurtarma faaliyetinin nasıl gerçekleştirildiği anlatıldı. Teorik anlatımın ardından tim hazırlıklarını tamamlayarak havuza dalış gerçekleştirdi. Ekip, su altında arama kurtarma eğitimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma Timi dalgıçlarından Güngör Hasgören, 12 ay boyunca sürekli olarak göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikat faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Su altındaki her türlü olaya müdahale edebildiklerine değinen Hasgören, “Örneğin bir vatandaşımızın aracı suya uçmuştu ona da müdahale etmiştik. Su altında ihtiyaç duyulan tüm olumsuzluklara müdahale ediyoruz. Havuzda daha önce personelimizle almış olduğumuz eğitimlerin pekiştirmesini yaptık. 12 ay boyuna göreve hazır bir şekilde olmamız için bu eğitimleri sürekli yapıyoruz. Çalışmalarımıza Belediye Başkanımızın sonsuz desteği var. Başkanımız şimdiye kadar bizden desteğini hiç esirgemedi" dedi.