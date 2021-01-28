Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını özellikle öğrencileri oldukça olumsuz etkiledi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine kapanmak zorunda olan öğrenciler hem fiziksel hem psikolojik olarak pandemiden en çok etkilenen kesim oldu. Öğrencileri işte bu durağan yaşantıdan dinamik ve aktif yaşantıya yönlendirmek ve onların yeni normal yaşam sürecine kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla kuruculuğunu Ankara Keçiören Mustafa Asım Köksal AİHL öğretmeni Ahsen Doğanay’ın yaptığı “Statik Yaşamdan Dinamik Yaşama” adlı e-Twinning projesiyle yola çıkan 10 farklı okuldan bir grup öğretmen başarılı çalışmalara imza attı.

34 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliği ile Avrupa’daki okullar, öğretmenler, öğrenciler arası işbirliği imkanı sunan e-Twinning platformunda “Statik Yaşamdan Dinamik Yaşama” adlı projeleri ile öğretmenler, içinde bulunduğumuz salgının öğrenciler üzerindeki olumsuz izlerini bir nebze olsun silebilmek adına planladığı birçok aktivite ile aynı zamanda bilinçli teknoloji kullanımı konusunda da farkındalık oluşturdu. Öğrenciler öğrendiği birçok Web2 aracı sayesinde teknolojiyi verimli ve yerinde kullanabilme bilinci kazanmış oldu.

Proje kapsamında, öğrenciler “Öz Bakım Becerileri” etkinlikleri ile kendi maskelerini tasarladılar, pandemi döneminde en önemli konu olan kişisel bakım ve hijyen konusunda bilgilendiler, Web2 araçlarını kullanarak farklı illerden, farklı okullardan öğrenciler aynı sayfada resim yaptılar; aynı sayfaya ortak masal yazdılar ve yazdıkları masalı yine birlikte seslendirdiler, malum salgın ile ilgili İngilizce haber programı sundular.

“Kültürel Değerlerle Sosyalleşiyorum” etkinlikleri ile öz kültürlerini tanıdılar, araştırdılar, maniler söylediler, efsaneler anlattılar, yöresel yemeklerini tanıttılar, eski ölçü birimlerini tanıttılar, yöresel kilim motiflerini rölyef çalışmalarıyla sundular, e-sempozyumlar yaptılar.

Salgın nedeniyle aileleriyle daha fazla zaman geçiren öğrenciler “Günlük Yaşam Becerileri” etkinlikleri ile aile yaşantısı içinde görev ve sorumluluklarının farkına vardılar, aile kavramının önemini anladılar, akşam yemeği hazırlama, düğme dikme, kahve yapma, odasını toplama, ayakkabılarını temizleme gibi günlük beceriler edindiler.

Veri Gizliliği Günü, Kodlama Haftası (Codeweek), Okul Dışarıda Günü gibi özel günlerle ilgili yapılan dikkat çekici etkinliklerle de ön planda olan proje ile öğrenciler evlerinde okuldaki kadar aktif bir eğitim ortamı oluşturmuş oldu.