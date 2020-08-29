Stajyer Öğrenci Aylığı Ne Kadar?

İşletmelerde beceri eğitimi adı verilen eğitim süreci hem bir ders niteliğinde olup sınıf geçmeye etki etmektedir hem de çalıştıkları kurumdan maaş alarak da bir nevi iş hayatının içinde yer almaktadırlar. Stajyer öğrenciler haftanın 3 günü 24 saatlik işletmede beceri eğitimini haftanın ya ilk üç günü ya da son üç günü olarak iş yerlerinde staj olarak tamamlamaktadırlar. Çalıştıkları bu süre için de kendilerine maaş ödemesi yapılmaktadır. Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 4 yıllık örgün eğitimleri süresi boyunca okullarda gördükleri teorik ve pratik eğitimlerin iş hayatında beceriye dönüşmesi için staj görevi yapmaktadırlar. 2020 - 2021 Eğitim öğretim yılında işletmelerde stajyer olarak hem ders hem de iş görecek olan meslek lisesi öğrencilerinin bu yıl staj yeri bulma konusunda koronavirüs nedeniyle biraz zorlanacakları ön görülüyor. Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişmektedir. Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi satjyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır. Meslek liseleri koronavirüs pandemisi döneminde yeniden kendilerini gösterme fırsatı buldular. Üretime hızlı şekilde dahil olup cerrahi maske, dezenfektan, koruyucu tulum gibi süreç açısından hayati ehemmiyet taşıyan ürünlerin üretimine önemli ölçüde katkı sağladılar. Üretim aşamasında önemli payı öğretmenler ve alanda uygulamalı eğitim gören stajyer öğrenciler oluşturdular. Örneğin; açıklanan ve Resmi Gazetede de yayınlanan 2020 Yılı asgari ücret tutarı net 2.324,70 TL'dir. Yine aynı şekilde açıklanan asgari geçim indirimi miktarı da 220,68 TL'dir. Net toplan asgari ücretten asgari geçim indiririmi (AGİ) tutarını çıkarttığımzda ( 2.324,70 - 220,68) = 2,104,02 TL olmaktadır. Stajyer öğrenciler bu çıkan rakamın 1/3 ü kadarını alabilmektedirler ki bu rakam da 2,104,02 / 3 = 631,20 TL yapmaktadır. Yani meslek liseleri son sınıfında işletme ve kurumlarda staj (beceri eğitimi) yapan öğrencilerin eline geçecek aylık miktar 631 TL'dir. MEB'den Öğrencilerin İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Durumu Hakkında Yazı Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, 14 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime ara verilmiş ve 23 Mart 2020 tarihi itibariyle de uzaktan eğitim süreci başlatılmıştır. Bu süreçte öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitime/staja devam edip etmemeleri konusunda ise ilgi (b) yazıda gerekli açıklamalar yapılmıştı.İçişleri Bakanlığının ilgi (c) Genelgesi ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmiş olup bu yasak, ilgi (ç) Genelge ile 18-20 yaş aralığı için kaldırılmıştı. Normalleşme süreci kapsamında 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar doğrultusunda yayımlanan ilgi (d) Genelgede; "18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlaması, küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmıştır" ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda, mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenciler; işletmelerin Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik koruyucu tedbirleri alması, öğrenci ve velilerin bilgilendirilerek isteklerinin ve onaylarının alınması koşuluyla ilgi (a) Kanun hükümleri doğrultusunda işletmelerde mesleki eğitim uygulamalarına devam edebileceklerdir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.



