St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, ücretsiz yüksek lisans için üçüncü kez Türk öğrenci alacak

St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, (SPBPU) Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından başlatılan eğitim programı kapsamında ücretsiz yüksek lisans için üçüncü kez alım yapacak. İngilizce yüksek lisans eğitim programına Türk üniversitelerinden mezun olan lisans öğrencileri alınacak.

Yapılan açıklamaya göre, “Akkuyu NGS İçin Personel Yetiştirme Programı” çerçevesinde SPBPU’daki eğitim programı kapsamında toplam 25 kişinin alınması planlanıyor. Bu öğrenciler, “Isı Mühendisliği” ve “Elektrik Mühendisliği” alanlarında eğitim alacak. Türk üniversitelerinde “Isı Mühendisliği”, “Elektrik Mühendisliği”, “Nükleer Enerji ve Teknoloji” ile “Kimyasal Teknoloji” alanlarından ‘lisans’ derecesiyle mezun olan Türk vatandaşlarının katılım başvuruları kabul edilecek.

Başvuru sahiplerinin kaydı, aday öğrencilerin Türk üniversitelerindeki ilgili bölümleri hakkında SPBPU öğretim üyeleriyle İngilizce dilinde yapacakları uzaktan çevrimiçi mülakatın sonuçlarına göre yapılacak. Son başvuru tarihi 12 Mart 2021 olan eğitim için adaylarla 15-25 Mart tarihleri arasında mülakatlar yapılacak. Giriş sınavlarına katılım için başvurular, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin resmi internet sitesine bağlı www.akkuyu.com/rusyada-egitim adresinden elektronik formu doldurarak yapılacak.

SPBPU’daki yüksek lisans programında eğitim süresi 2 yıl olacak. Programın katılımcıları, eğitim süresince ilgili bölümlerin yanında Rusça eğitimi de alacak. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un eğitim merkezinde uygulamalı eğitim ve 1 yıldan 3 yıla kadar uygulamalı staj görecek.

Program katılımcıları, eğitimleri süresince SPBPU yurdunda kalacak ve ayda 32 bin ruble (yaklaşık 3 bin Türk Lirası) burs alacak. Bunun yanı sıra öğrencilere eğitimleri boyunca devam edecek bir sağlık sigortası ile yılda bir kez Türkiye’ye gelebilmeleri için St. Petersburg-İstanbul-St. Petersburg bileti de temin edilecek.

Öğrenciler iki yıl boyunca, 1899 yılında kurulan ve Rusya’nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olan St. Petersburg Politeknik Üniversitesinin tarihi kampüsünde eğitim görecek. Nobel ödüllü Pyotr Kapitsa, Nikolai Semyonov ve Zhores Alferov da dahil olmak üzere önde gelen Rus bilim insanlarının ders verdiği üniversite, bilimsel ve teknolojik tabanıyla tanınıyor.

Akkuyu NGS için Türk uzman yetiştirilmesi hakkında

Akkuyu NGS için personel yetiştirme programı, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu NGS Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin İnşasına ve İşletilmesine Dair İşbirliği Anlaşması” kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından uzmanların yetiştirilmesi ve daha sonra Akkuyu Nükleer A.Ş.’de istihdam edilmeleri amacıyla gerçekleştiriliyor. Eğitim programı, 2011 yılında Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından başlatıldı. Uzmanların eğitimine ilişkin giderler, Rus tarafınca karşılanıyor.

Eğitim, Uluslararası Nükleer Araştırmalar Üniversitesinde (MEPhI) ve St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversites’nde verilecek. 2011 yılında, ilk Türk öğrenciler “Nükleer Santraller: Tasarım, İşletim ve Mühendislik” uzmanlık programı kapsamında eğitim almak üzere Rus üniversitelerinde eğitime başlamıştı.

Mart 2018’de 35 ve Şubat 2019’da 53 Türk genç uzman, eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu Nükleer A.Ş.’de çalışmaya başladı. Şubat 2020’de 55 öğrenci daha NRNU MEPhI’den mezun oldu ve Akkuyu Nükleer A.Ş.’den iş teklifi aldı. Toplamda Akkuyu NGS için personel yetiştirme programını tamamlayan 143 mezun, Akkuyu Nükleer A.Ş. ekibine katıldı ve Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali projesinde başarıyla çalışıyor. Şu anda 150 Türk öğrenci ise MEPhI ve SPBPU’da öğrenimlerine devam ediyor.