Sri Lanka’da okullar yeniden açıldı

Sri Lanka’da yakıt kıtlığı nedeniyle kapanan okullar, bugün yeniden açıldı.

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka’da yakıt kıtlığı nedeniyle kapanan okullar yeniden açıldı. Sri Lanka Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin pazartesi, salı ve perşembe günlerinde okula gelecekleri, çarşamba ve cuma günlerinde ise derslere çevrimiçi katılacakları belirtildi. Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe de geçtiğimiz cumartesi günü yetkililere yakıt dağıtım sürecini hızlandırma, devlet tarafından işletilen tüm akaryakıt depolarından okul araçlarına yakıt tedarik edilmesi konusunda talimat verdi. Wickremesinghe ayrıca balıkçılara, çiftçilere ve turizmle uğraşanlara da yeterli miktarda yakıt sağlanması konusunda harekete geçileceğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından önce Maldivler’e sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.