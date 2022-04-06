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Spor liselerinde ortak yönetim modeli için iki bakanlık masaya oturdu

Türkiye’nin 72 ilinde bulunan spor liselerinin yeni bir yönetim modeli ile ele alınmasını sağlayacak ve 20 farklı ile yeni spor tesisi kazandıracak Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer tarafından imzalandı.

Eğitim 06.04.2022, 15:17
Spor liselerinde ortak yönetim modeli için iki bakanlık masaya oturdu

Türkiye’nin 72 ilinde bulunan spor liselerinin yeni bir yönetim modeli ile ele alınmasını sağlayacak ve 20 farklı ile yeni spor tesisi kazandıracak Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer tarafından imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer’in katılımı ile Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü için Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında imza töreni düzenlendi. Protokol ile Türkiye’nin 72 ilinde bulunan spor liseleri yeni bir yönetim modeli ile ele alınacak. Ayrıca 20 farklı ile yeni spor tesisi kazandırılacak. Bakan Kasapoğlu ve Bakan Özer’in imza attığı protokol çerçevesinde sporcuların hem akademik eğitim alması sağlanacak hem de spor branşlarında kendini yetiştirmelerinin önü açılacak.

Bakan Özer yaptığı konuşmada, mesleki eğitimde yaptıkları yaptıkları paradigma değişiminin aynısını spor liselerine adapte ettiklerini belirterek, “Mesleki eğitimde bildiğiniz işgücü piyasasının temsilcilerini, eğitim süreçlerinin tamamında aktif olarak kullanmak üzere yeni bir iş birliği modeline geçiş yaptık. Artık sektörün temsilcileri ile mesleki eğitim programlarını güncellemesini birlikte yapıyoruz. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki eğitimin kalitesi için çok önemli olan iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini de sektörle planlıyoruz. Başarılı öğrencilere burslar sağlanıyor ve istihdamda da öncelik sağlanıyor. Aynı yaklaşımı şimdi 72 ilimizde bulunan tüm spor liselerine adapte ediyoruz. Bundan sonra spor liselerini Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yöneteceğiz. Müdür atamasından öğretmen atamalarına kadar, mevcut müfredatın güncellenmesinden öğrencilerimizin uygulamalı eğitimini Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerinde almasına kadar mevcut spor liselerimizdeki tüm öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinde sürekli Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hareket edeceğiz” dedi.

“Ülkemizin temsiliyeti anlamında sadece spor alanında değil, tüm alanlarda iddia sahibi bir ülke olması bağlamında da çok önemli kazanımlara sahip olabilecekler”

Bakan Özer, artık öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği veya himayesinde düzenlenen tüm ulusal ve uluslararası aktivitelere spor lisesi öğrencilerinin aktif katılımlarının sağlanacağını dile getirerek, “Bu mesleki eğitimde nasıl bir paradigma değişimi sağlanmışsa aslında hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm müktesebatlarını bir araya getiren yeni bir paradigmaya adım atıyoruz. Artık Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığına rağmen spor eğitimi vermeyecek. Birlikte eğitim verecek. Çünkü devlet tek, kurumlar tek ve bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz, beşerimiz sermayemiz tek. Onun için mümkün olduğu kadar farklı bakanlıklar, farklı kurumlar ve federasyonlarla birlikte ne kadar hareket edebilirsek gençlerimiz çok daha nitelikli bir şekilde eğitim alabilecekler. Geleceğe çok daha umutlu bir şekilde ve ülkemizin temsiliyeti anlamında sadece spor alanında değil, tüm alanlarda iddia sahibi bir ülke olması bağlamında da çok önemli kazanımlara sahip olabilecekler” diye konuştu.

“Hem 72 ilimizde bulunan spor liselerini yeni bir yönetim modeliyle güçlendirecek hem de 20 ilimize yeni spor liseleri kazandıracağız”

Bakan Kasapoğlu ise her iki bakanlığın yetenek ve kurumsal kapasitesini birleştirdiklerini ifade ederek, “Bu protokolle hem 72 ilimizde bulunan spor liselerini yeni bir yönetim modeliyle güçlendirecek hem de 20 ilimize yeni spor liseleri kazandıracağız. Sporcular buralarda hem akademik eğitim alacaklar hem de spor branşlarında kendilerini yetiştirecekler. Milli Eğitim Bakanlığı akademik yönünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı spor alanındaki yetkinliğini ortaya koyacak” dedi.

Türkiye’nin spor politikası

Türkiye’nin spor politikasını gerek stratejik derinlik gerekse de meydana getirdiği fayda anlamında dünyaya örnek olacak bir seviyeye yükseldiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Nedir bu spor politikamız? 3. sınıfta Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yetenekleri tarıyoruz. Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’yle bugüne kadar milyonlarca çocuğumuzu sportif yetenek anlamında değerlendirdik. Bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizin taramalarına başlıyoruz. Gençlerimizi yeteneklerine göre branş eğitimlerine yönlendiriyoruz. Profesyonel sporcu olmaya aday gençlerimizi 6-7 yaşına geldiklerinde Sporcu Eğitim Merkezlerimize alıyoruz. 13-14 yaşına geldiklerinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimize dahil ediyoruz. İşte spor politikamız bu. Özet olarak spor yapan bir toplum olmak, yetenekleri keşfetmek, onları en modern imkanlarla yetiştirmek ve bu sistemin sürdürülebilirliğini temin etmek” dedi.

Bakan Özer ve Bakan Kasapoğlu’nun konuşmalarının ardından ikili, protokol için bakanlıklar adına imza attı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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