"Spor Hareketi" projesiyle özel çocuklar gelişimini ilerletiyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından özel çocuklar için başlatılan "Spor Hareketi" projesi kapsamında, 5-14 yaş arası down sendromlu, otizmli, bedensel ve zihinsel engelli gençler, alanında uzman eğitmenlerle spor yaparak, psikomotor ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından özel çocuklar için başlatılan "Spor Hareketi" projesinde 5 ayda toplamda 93 öğrenciye erişildi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen projede, 18-25 yaş arası down sendromlu, otizmli, bedensel ve zihinsel engelli gençler, alanında uzman eğitmenlerle spor yaparak, psikomotor ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Engelli bireylerin spor salonuna geliş gidişleri de servislerle ücretsiz karşılanıyor. Özel gençlerin kendi yaşıtlarına kaynaştırma öğrencisi olarak yetiştirmek ve aldıkları eğitimle kendilerini geliştirmek amacıyla başlatılan projede yaklaşık 19 öğrenci yaşıtlarıyla kaynaştırıldı.

"Haftada 2 gün eğitim veriyoruz"

Özel gençlere haftada iki gün 45 dakika boyunca eğitim verildiğini dile getiren Beden Eğitimi öğretmeni Sevda Kaya, "Özel gereksinimli çocuklara Küçükçekmece Belediyesi olarak Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde hafta 2 seans olarak spor eğitim dersi veriyoruz. Bu spor eğitimindeki amacımız çocuklarımızı kendi yaşıtlarını kendi seviyeleri içinde grup dersleriyle kaynaştırma öğrencisi olarak yerleştirmek. Yaklaşık 5 aydır bu eğitimi veriyoruz. Şu ana kadar 6-7 öğrencimizi kendi yaşıtlarının içerisine basketbol, karate ve jimnastik derslerine yönlendirdik. Biz üç öğretmeniz. 45 tane aktif öğrencimiz var. 4-5 ay içerisindeki sonlandırdığımız öğrencileri yönlendirdikten sonra yerine tekrardan teste kabul ettiğimiz öğrencilerle yeni başlangıç yapıyoruz. Derslerimiz 45 dakika olmak üzere haftada 2 defa 2 seans şeklinde oluyor. Aynı zamanda bizim dışımızda psikoloğumuz var. Psikoloğumuzdan da ders alıyorlar. Diyetisyenimiz de var. İhtiyacı olan öğrencilerimize diyetisyenimiz diyet takvimi uyguluyor. Küçükçekmece Belediyesinin özel gereksinimli çocuklar için ’Spor Hareketi’ adıyla proje başlattı. Çokta güzel devam ediyoruz. Ailelerden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Hiç durmayan çocuklarımızla 45 dakika boyunca ders içinde vakit geçirebiliyoruz. El koordinasyonu için masa tenisi dersi yapıyoruz. Hareketli nesnelerden korkan ve yükseklik kaygısı olan çok öğrencimiz var. Onlar için de fitness salonumuzu kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

"İnanılmaz bir değişim var"

Down sendromlu 6 yaşındaki Pelin Lina Aydın’ın teyzesi Özlem Şentürk, yeğeninin hareketli nesnelere karşı olan kaygısını aldığı eğitimle yendiğini söyledi. Yeğeninin 5 aydır aldığı eğitimle kendini daha çok geliştirdiğini belirten Şentürk, "Pelin buraya başlamadan önce endişeleri ve kaygıları vardı. Merdivenlerden çıkarken tek başına adım atamıyordu. Buraya başladıktan sonra özgüveni geldi. Merdivenlerden kendi başına çıkabiliyor. Çok rahat koşabiliyor. Pelin’in 2 yaşında erkek kardeşi var. Ona da inanılmaz katkısı var Pelin’in. Ben bütün özel çocukların ailelerinin çocukları buraya getirmesinden yanayım. Pelin 5 aydır buraya geliyor. İnanılmaz bir değişiklik var. Pelin burada akıl ve zeka oyunları oynayarak gelişimini ilerletiyor. Hareketli nesnelere karşı Pelin’in korku ve kaygıları vardı ama onları burada yendi" ifadelerini kullandı.